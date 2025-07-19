В Британии создают истребитель для атак на Россию

Великобритания активно работает над разработкой сверхзвукового малозаметного самолета, который намерен ввести в эксплуатацию до 2035 года. В этом процессе ей помогают Италия и Япония. Истребитель уже получил название Tempest.

Что известно об истребителе Tempest

Как удалось узнать журналистам, его создают для дальних перелетов, перевозок большой полезной нагрузки и техники.

Размеры указанного истребителя указывают на то, что он предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.

Более крупный самолет означает большие топливные баки. Это означает большую дальность полета и более полезную нагрузку взрывных боеголовок. Размер также позволяет размещать оружие внутри, — объясняет издание. Поделиться

Согласно последним данным, новый британский истребитель будет оснащен технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолетами, дронами, наземными войсками и спутниками.

Если НАТО когда-нибудь вступит в войну против России, это означает, что самолет будет взлетать с британского аэродрома, незаметно долетать до России, уничтожать вражескую ПВО, а затем возвращаться обратно. Поделиться

Ключевая особенность этого истребителя заключается в том, что он сможет пересечь Атлантику без дозаправки в воздухе.