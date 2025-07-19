В Британии создают истребитель для атак на Россию

Великобритания активно работает над разработкой сверхзвукового малозаметного самолета, который намерен ввести в эксплуатацию до 2035 года. В этом процессе ей помогают Италия и Япония. Истребитель уже получил название Tempest.
Главные тезисы
- Новый истребитель предназначен для дальних миссий.
- Это означает, что Британия и ее союзники активно готовятся к войне с Россией.
Что известно об истребителе Tempest
Как удалось узнать журналистам, его создают для дальних перелетов, перевозок большой полезной нагрузки и техники.
Размеры указанного истребителя указывают на то, что он предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.
Согласно последним данным, новый британский истребитель будет оснащен технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолетами, дронами, наземными войсками и спутниками.
Ключевая особенность этого истребителя заключается в том, что он сможет пересечь Атлантику без дозаправки в воздухе.
Что важно понимать, это до сих пор не смог сделать ни один истребитель Королевских ВВС.
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