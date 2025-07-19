Бойцы ГПСУ дронами поразили 6 позиций армии РФ в Сумской области — видео

Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" с помощью ударных дронов Vampire поразили шесть позиций российских захватчиков на Северо-Слобожанском направлении.
Главные тезисы
- Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда ГПСУ, используя ударные дроны Vampire, нанесли удар по шести позициям армии РФ в Сумской области.
- Ударный дрон Vampire, известный как “Баба Яга”, показал свою эффективность при поражении вражеских целей, выполняя разнообразные боевые задачи.
Бойцы ГПСУ дронами "Баба Яга" поразили позиции армии РФ в Сумской области
Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.
В Сумской области пограничники активно используют весь спектр беспилотных летательных аппаратов. Особенно эффективна боевая работа ударных дронов Vampire.
Ударный дрон Vampire, известный также как Баба Яга — это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.
Дрон может сбрасывать разные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале — специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.
Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.
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