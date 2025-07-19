Бойцы ГПСУ дронами поразили 6 позиций армии РФ в Сумской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГПСУ дронами поразили 6 позиций армии РФ в Сумской области — видео

ГПСУ
"Баба Яга"
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Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" с помощью ударных дронов Vampire поразили шесть позиций российских захватчиков на Северо-Слобожанском направлении.

Главные тезисы

  • Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда ГПСУ, используя ударные дроны Vampire, нанесли удар по шести позициям армии РФ в Сумской области.
  • Ударный дрон Vampire, известный как “Баба Яга”, показал свою эффективность при поражении вражеских целей, выполняя разнообразные боевые задачи.

Бойцы ГПСУ дронами "Баба Яга" поразили позиции армии РФ в Сумской области

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и обнародовала соответствующее видео.

В Сумской области пограничники активно используют весь спектр беспилотных летательных аппаратов. Особенно эффективна боевая работа ударных дронов Vampire.

Так, за прошедшие сутки, расчеты "Вампир" 15 мобильного пограничного отряда во время выполнения боевых задач произвели поражение шести вражеских позиций.

Ударный дрон Vampire, известный также как Баба Яга — это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать разные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале — специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.

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