Бійці ДПСУ дронами уразили 6 позицій армії РФ на Сумщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ДПСУ дронами уразили 6 позицій армії РФ на Сумщині — відео

ДПСУ
Баба Яга

Бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" за допомогою ударних дронів Vampire уразили шість позицій російських загарбників на Північно-Слобожанському напрямку.

Головні тези:

  • Бійці 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ вразили шість позицій російських загарбників за допомогою ударних дронів Vampire.
  • Ударний дрон Vampire, відомий як 'Баба Яга', здійснив ураження шістьох ворожих позицій на Сумщині.
  • Дрон може скидати різні боєприпаси та використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів.

Бійці ДПСУ дронами “Баба Яга” уразили позиції армії РФ на Сумщині

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

На Сумщині прикордонники активно використовують увесь спектр безпілотних літальних апаратів. Особливо ефективною є бойова робота ударних дронів Vampire.

Так, протягом минулої доби, розрахунки "Вампір" 15 мобільного прикордонного загону під час виконання бойових завдань здійснили ураження шістьох ворожих позицій.

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" — це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі — спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники на РСЗВ Vampire атакували позиції армії РФ — відео
ДПСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як дрон "Баба-Яга" допомагає ЗСУ на фронті — замкомбата ударних БпАК "Ахіллес" Аякс
дрон “Баба-Яга”
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники дроном "Баба-Яга" розгромили позиції окупантів РФ на Харківщині — відео
ДПСУ
Баба-Яга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?