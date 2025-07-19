Бійці ДПСУ дронами уразили 6 позицій армії РФ на Сумщині — відео

Бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" за допомогою ударних дронів Vampire уразили шість позицій російських загарбників на Північно-Слобожанському напрямку.
Головні тези:
- Бійці 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ вразили шість позицій російських загарбників за допомогою ударних дронів Vampire.
- Ударний дрон Vampire, відомий як 'Баба Яга', здійснив ураження шістьох ворожих позицій на Сумщині.
- Дрон може скидати різні боєприпаси та використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів.
Бійці ДПСУ дронами “Баба Яга” уразили позиції армії РФ на Сумщині
Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.
На Сумщині прикордонники активно використовують увесь спектр безпілотних літальних апаратів. Особливо ефективною є бойова робота ударних дронів Vampire.
Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" — це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.
Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі — спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.
Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.
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