17 июля диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" смогла реализовать глубокое проникновение более чем на 30 км в тыл временно оккупированной территории Украины в Запорожской области.

Что известно о новом успехе "ЛСР"

Команда Легиона обращает внимание на то, что ключевой целью операции была деморализация российских захватчиков и ликвидация боевиков из подразделения "Ахмат".

Как отмечает "ЛСР", их называют "предателями ичкерийского народа".

Во время операции в результате точечного подрыва служебного автомобиля были уничтожены по меньшей мере три кадыровца.

Более того, легионеры смогли узнать ценную разведывательную информацию о логистических маршрутах, имеющейся технике и местоположении командных пунктов врага.

Следует также обратить внимание на то, что все участники операции находятся в безопасности, а сам рейд признан абсолютно успешным.

Российский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" — это два основных формирования, созданных из граждан России, воюющих на стороне Украины против режима российского диктатора Владимира Путина.

Что важно понимать, каждое из этих подразделений имеет идентичную идеологическую основу — борьбу за освобождение России от авторитарной власти и поддержку украинской независимости.