Бійці "ЛСР" підірвали кадирівців у глибокому тилу — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці "ЛСР" підірвали кадирівців у глибокому тилу — відео

"ЛСР"
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

17 липня диверсійно-розвідувальна група Легіону "Свобода Росії" змогла реалізувати глибоке проникнення на понад 30 км у тил тимчасово окупованої території України в Запорізькій області.

Головні тези:

  • Метою операції була деморалізація російських загарбників та ліквідація бойовиків з підрозділу “Ахмат”.
  • Відбувся точковий підрив службового автомобіля ворога.

Що відомо про новий успіх “ЛСР”

Команда Легіону звертає увагу на те, що ключовою ціллю операції була деморалізація російських загарбників та ліквідація бойовиків із підрозділу "Ахмат".

Як зазначає “ЛСР”, називають "зрадниками ічкерійського народу".

Під час операції внаслідок точкового підриву службового автомобіля було знищено щонайменше трьох кадирівців.

Ба більше, легіонери змогли вивідати цінну розвідувальну інформацію про логістичні маршрути, наявну техніку та місця розташування командних пунктів ворога.

Варто також звернути увагу на те, що всі учасники операції наразі перебувають у безпеці, а сам рейд визнано абсолютно успішним.

Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон "Свобода Росії" — це два основні формування, створені з громадян Росії, які воюють на боці України проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Що важливо розуміти, кожен з цих підрозділів має ідентичну ідеологічну основу — боротьбу за звільнення Росії від авторитарної влади та підтримку української незалежності.

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