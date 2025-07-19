У Британії створюють винищувач для атак на Росію
Категорія
Світ
Дата публікації

У Британії створюють винищувач для атак на Росію

Що наразі відомо про винищувач Tempest
Джерело:  The Telegraph

Велика Британія активно працює над розробкою надзвукового малопомітного літака, який мають намір ввести в експлуатацію до 2035 року. У цьому процесі їй допомагають Італія та Японія. Винищувач вже отримав назву Tempest.

Головні тези:

  • Новий винищувач призначений для далеких місій.
  • Це означає, що Британія та її союзники активно готуються до війни з Росією.

Що наразі відомо про винищувач Tempest

Як вдалося дізнатися журналістам, його створюють для далеких перельотів, перевезення великого корисного навантаження і техніки.

Розміри вказаного винищувача вказують на те, що він призначений для далеких місій углиб ворожої території.

Більший літак означає більші паливні баки. Це означає більшу дальність польоту і більше корисне навантаження вибухових боєголовок. Розмір також дозволяє розміщувати зброю всередині, забезпечуючи гладку зовнішню поверхню, що ускладнює виявлення літака радаром, — пояснює видання.

Згідно з останніми даними, новий британський винищувач буде оснащений технологіями, що дають йому змогу взаємодіяти з іншими літаками, дронами, наземними військами і супутниками.

Якщо НАТО коли-небудь вступить у війну проти Росії, це означає, що літак злітатиме з британського аеродрому, непомітно долітатиме до Росії, знищуватиме ворожу ППО, а потім повертатиметься назад.

Ключова особливість цього винищувача полягає в тому, що він буде здатен перетнути Атлантику без дозаправки в повітрі.

Що важливо розуміти, це досі не зміг зробити жоден попередній винищувач Королівських ВПС.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила 6 КАБами по Шостці — відео
Сумська ОВА
Росія вдарила 6 КАБами по Шостці — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці "ЛСР" підірвали кадирівців у глибокому тилу — відео
"ЛСР"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ДПСУ дронами уразили 6 позицій армії РФ на Сумщині — відео
ДПСУ
Баба Яга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?