Велика Британія активно працює над розробкою надзвукового малопомітного літака, який мають намір ввести в експлуатацію до 2035 року. У цьому процесі їй допомагають Італія та Японія. Винищувач вже отримав назву Tempest.

Що наразі відомо про винищувач Tempest

Як вдалося дізнатися журналістам, його створюють для далеких перельотів, перевезення великого корисного навантаження і техніки.

Розміри вказаного винищувача вказують на те, що він призначений для далеких місій углиб ворожої території.

Більший літак означає більші паливні баки. Це означає більшу дальність польоту і більше корисне навантаження вибухових боєголовок. Розмір також дозволяє розміщувати зброю всередині, забезпечуючи гладку зовнішню поверхню, що ускладнює виявлення літака радаром, — пояснює видання. Поширити

Згідно з останніми даними, новий британський винищувач буде оснащений технологіями, що дають йому змогу взаємодіяти з іншими літаками, дронами, наземними військами і супутниками.

Якщо НАТО коли-небудь вступить у війну проти Росії, це означає, що літак злітатиме з британського аеродрому, непомітно долітатиме до Росії, знищуватиме ворожу ППО, а потім повертатиметься назад. Поширити

Ключова особливість цього винищувача полягає в тому, що він буде здатен перетнути Атлантику без дозаправки в повітрі.