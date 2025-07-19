У Британії створюють винищувач для атак на Росію

Велика Британія активно працює над розробкою надзвукового малопомітного літака, який мають намір ввести в експлуатацію до 2035 року. У цьому процесі їй допомагають Італія та Японія. Винищувач вже отримав назву Tempest.
Головні тези:
- Новий винищувач призначений для далеких місій.
- Це означає, що Британія та її союзники активно готуються до війни з Росією.
Що наразі відомо про винищувач Tempest
Як вдалося дізнатися журналістам, його створюють для далеких перельотів, перевезення великого корисного навантаження і техніки.
Розміри вказаного винищувача вказують на те, що він призначений для далеких місій углиб ворожої території.
Згідно з останніми даними, новий британський винищувач буде оснащений технологіями, що дають йому змогу взаємодіяти з іншими літаками, дронами, наземними військами і супутниками.
Ключова особливість цього винищувача полягає в тому, що він буде здатен перетнути Атлантику без дозаправки в повітрі.
Що важливо розуміти, це досі не зміг зробити жоден попередній винищувач Королівських ВПС.
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