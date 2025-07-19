Росія вдарила 6 КАБами по Шостці — відео

19 липня російські окупанти вкотре здійснили атаку на Сумську область. Цього разу під удари ворога потрапила Шостка.
Головні тези:
- Пресслужба Сумської обласної військової адміністрації оголосить наслідки атаки на Шостку трохи пізніше.
- Також відомо, що росіяни охопили ще один населений пункт на Сумщині.
Що відомо про атаку РФ на Шостку
Про ситуацію в місті розповіла пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.
Так, вказано, що після 10:00 російські загарбники повторно атакували Шосткинську громаду — шістьма керованими авіабомбами.
За словами представників місцевої влади, наслідки атаки з’ясовуються та будуть оголошені згодом.
Варто також зазначити, що протягом ночі 19 липня армія РФ захопила Яблунівку в Сумській області.
Про це заявив аналітичний проєкт DeepState.
Окрім інформації про окуповану Яблунівку, аналітики повідомили про просування ворога біля Юнаківки на Сумщині, Хатнього і Романівки на Харківщині, Торецька на Донеччині.
Що важливо розуміти, протягом ночі 18 та 19 липня армія РФ атакувала Україну 379-ма засобами повітряного нападу.
Сили ППО успішно знищили 208 дронів та ракет ворога. Ба більше, ще 136 цілей були локаційно втрачені та подавлені РЕБ.
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