Росія вдарила 6 КАБами по Шостці — відео

19 липня російські окупанти вкотре здійснили атаку на Сумську область. Цього разу під удари ворога потрапила Шостка.

Що відомо про атаку РФ на Шостку

Про ситуацію в місті розповіла пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Так, вказано, що після 10:00 російські загарбники повторно атакували Шосткинську громаду — шістьма керованими авіабомбами.

Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа. Попередньо, жертв і постраждалих немає, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

За словами представників місцевої влади, наслідки атаки з’ясовуються та будуть оголошені згодом.

Варто також зазначити, що протягом ночі 19 липня армія РФ захопила Яблунівку в Сумській області.

Про це заявив аналітичний проєкт DeepState.

Фото: DeepState

Окрім інформації про окуповану Яблунівку, аналітики повідомили про просування ворога біля Юнаківки на Сумщині, Хатнього і Романівки на Харківщині, Торецька на Донеччині.

Що важливо розуміти, протягом ночі 18 та 19 липня армія РФ атакувала Україну 379-ма засобами повітряного нападу.