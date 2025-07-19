Сили ППО знешкодили 344 цілі під час нової атаки Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 344 цілі під час нової атаки Росії

Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 18-19 липня

Протягом ночі 18 та 19 липня російські окупанти здійснювали атаку 379-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знищити 208 дронів та ракет ворога. Ба більше, ще 136 цілей були локаційно втрачені та подавлені РЕБ.

Головні тези:

  •  7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей.
  • Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях.

Атака Росії на Україну 18-19 липня

Новий повітряний напад ворог здійснював:

  • 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;

  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків — Міллєрово, РФ);

  • 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

  • 185 ударних БпЛА типу Shahed;

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 9 крилатих ракет Х-101.

Ба більше, вказано, що 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих — на 7 локаціях.

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