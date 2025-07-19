Сили ППО знешкодили 344 цілі під час нової атаки Росії

Протягом ночі 18 та 19 липня російські окупанти здійснювали атаку 379-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сили ППО вдалося успішно знищити 208 дронів та ракет ворога. Ба більше, ще 136 цілей були локаційно втрачені та подавлені РЕБ.

Атака Росії на Україну 18-19 липня

Новий повітряний напад ворог здійснював:

344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;

12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків — Міллєрово, РФ);

15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

Ба більше, вказано, що 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.