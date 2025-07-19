Силы ПВО обезвредили 344 цели во время новой атаки России

В течение ночи 18 и 19 июля российские оккупанты совершали атаку 379 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно уничтожить 208 дронов и ракет врага. Более того, еще 136 целей были локационно потеряны и подавлены РЭБ.
Главные тезисы
- 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей.
- Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БПЛА в 12 локациях.
Атака России на Украину 18-19 июля
Новое воздушное нападение враг совершал:
344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ;
12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., РФ, ТОТ Крыма);
8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков — Миллерово, РФ);
15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:
185 ударных БпЛА типа Shahed;
7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
7 крылатых ракет Искандер-К;
9 крылатых ракет Х-101.
Более того, указано, что 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых — на 7 локациях.
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