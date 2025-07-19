Силы ПВО обезвредили 344 цели во время новой атаки России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 344 цели во время новой атаки России

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 18-19 июля
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В течение ночи 18 и 19 июля российские оккупанты совершали атаку 379 средствами воздушного нападения. Благодаря слаженной работе силы ПВО удалось успешно уничтожить 208 дронов и ракет врага. Более того, еще 136 целей были локационно потеряны и подавлены РЭБ.

Главные тезисы

  • 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей.
  • Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БПЛА в 12 локациях.

Атака России на Украину 18-19 июля

Новое воздушное нападение враг совершал:

  • 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ;

  • 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., РФ, ТОТ Крыма);

  • 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков — Миллерово, РФ);

  • 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:

  • 185 ударных БпЛА типа Shahed;

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

  • 7 крылатых ракет Искандер-К;

  • 9 крылатых ракет Х-101.

Более того, указано, что 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых — на 7 локациях.

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