Новый пакет санкций против РФ. На каком этапе находится ЕС

Работа над новым санкционным пакетом против страны-агрессорки России уже стартовала и находится на начальном этапе. Об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии.

ЕС уже работает над новыми санкциями против РФ

С официальным заявлением на этот счет выступил шеф эстонской дипломатии Эстонии Маргус Тсахкна.

По его словам, официальный Брюссель не намерен останавливаться "на половинчатых мерах".

Эстонский дипломат четко дал понять, что работа над следующим 19-м пакетом санкций уже стартовала.

Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной, — подчеркнул Маргус Тсахкна. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) принял долгожданный 18 пакет санкций Евросоюза против России.

Что важно понимать, его долго не могли утвердить из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Пакет включает в себя санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России — семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции. Поделиться

Кроме того, под санкционный удар ЕС попали 105 судов "теневого флота", цена на российскую нефть и банки страны-агрессора.