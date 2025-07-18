Британия ввела санкции против ГРУ из-за гибридных операций России — кто в списках

Правительство Великобритании 18 июля ввело санкции против трех подразделений ГРУ и офицеров российской разведки из-за гибридных операций Москвы.
Главные тезисы
- Великобритания ввела санкции против трех подразделений ГРУ и 18 офицеров российской разведки из-за участия в гибридных операциях в мире.
- Шпионы ГРУ предпринимают действия по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозе безопасности британских граждан.
- Ограничения коснулись подразделений, участвовавших в бомбардировке театра в Мариуполе, нападении на Юлию Скрипаль и кибероперациях в поддержку конфликта в Украине.
Британия ввела санкции против российского ГРУ
Об этом говорится на сайте британского правительства.
В частности, ограничения коснулись подразделений, которые "разоблачены в участии в бомбардировке Мариупольского театра, нападении на Юлию Скрипач и кибероперациях в поддержку незаконной войны Путина в Украине".
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