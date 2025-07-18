Британия ввела санкции против ГРУ из-за гибридных операций России — кто в списках
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Экономика
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Британия ввела санкции против ГРУ из-за гибридных операций России — кто в списках

Правительство Великобритании
Британия
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Правительство Великобритании 18 июля ввело санкции против трех подразделений ГРУ и офицеров российской разведки из-за гибридных операций Москвы.

Главные тезисы

  • Великобритания ввела санкции против трех подразделений ГРУ и 18 офицеров российской разведки из-за участия в гибридных операциях в мире.
  • Шпионы ГРУ предпринимают действия по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозе безопасности британских граждан.
  • Ограничения коснулись подразделений, участвовавших в бомбардировке театра в Мариуполе, нападении на Юлию Скрипаль и кибероперациях в поддержку конфликта в Украине.

Британия ввела санкции против российского ГРУ

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Уточняется, что санкции ввели против трех подразделений военного разведывательного агентства РФ (ГРУ), а также 18 офицеров разведки "за их участие в операциях по кибер- и информационному вмешательству по всему миру в поддержку более широких геополитических и военных целей России".

В частности, ограничения коснулись подразделений, которые "разоблачены в участии в бомбардировке Мариупольского театра, нападении на Юлию Скрипач и кибероперациях в поддержку незаконной войны Путина в Украине".

Шпионы ГРУ проводят кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозы безопасности британских граждан. Кремль не должен сомневаться: мы видим, что они пытаются сделать в тени и мы этого не потерпим. Вот почему мы принимаем решительные меры по санкциям против российских шпионов.

Дэвид Лемми

Дэвид Лемми

Глава МИД Британии

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