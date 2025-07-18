Британия ввела санкции против ГРУ из-за гибридных операций России — кто в списках

Шпионы ГРУ проводят кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозы безопасности британских граждан. Кремль не должен сомневаться: мы видим, что они пытаются сделать в тени и мы этого не потерпим. Вот почему мы принимаем решительные меры по санкциям против российских шпионов.