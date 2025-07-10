Сибига призвал западных партнеров ужесточить санкции против РФ на фоне обстрела Киева
Категория
Украина
Дата публикации

Сибига призвал западных партнеров ужесточить санкции против РФ на фоне обстрела Киева

Андрей Сибига
Киев
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Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должны не наблюдать, а усилить санкции против России на фоне массированных атак против Украины.

Главные тезисы

  • Андрей Сибига призывает Евросоюз и США ужесточить санкции против России на фоне агрессивных атак на Украину.
  • Массированные русские нападения на Киев включают ракетные атаки и причиняют серьезный ущерб гражданскому населению.
  • Путин отвергает мирные усилия и предпочитает террор и военные преступления, подчеркивает глава украинского Министерства иностранных дел.

"Не просто наблюдайте!" — Сибига обратился к ЕС и США

Об этом написал в Twitter-аккаунте глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Массированная русская атака этой ночью. Киев пережил особенно ужасную ночь, с жестокими атаками стай беспилотников и ракет, включая баллистические ракеты.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

По его словам, в результате ночных обстрелов в Киеве есть:

  • поврежденные жилые дома;

  • жертвы посреди гражданского населения.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений.

Я призываю партнеров как можно быстрее принять законопроект Сената США и 18 пакет санкций ЕС. Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины.

10 июня Европейская комиссия представила новый пакет санкций против Российской Федерации, которые должны отразиться на доходах врага от энергоносителей, банков и военной промышленности.

Через пару недель Словакия и Венгрия выступили против ограничений из-за нежелания упускать возможность закупать дешевые российские нефть и газ. 9 июля Братислава снова заблокировала санкции против России во время заседания послов ЕС.

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