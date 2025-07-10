Сибига призвал западных партнеров ужесточить санкции против РФ на фоне обстрела Киева

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должны не наблюдать, а усилить санкции против России на фоне массированных атак против Украины.
Главные тезисы
- Андрей Сибига призывает Евросоюз и США ужесточить санкции против России на фоне агрессивных атак на Украину.
- Массированные русские нападения на Киев включают ракетные атаки и причиняют серьезный ущерб гражданскому населению.
- Путин отвергает мирные усилия и предпочитает террор и военные преступления, подчеркивает глава украинского Министерства иностранных дел.
"Не просто наблюдайте!" — Сибига обратился к ЕС и США
Об этом написал в Twitter-аккаунте глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, в результате ночных обстрелов в Киеве есть:
поврежденные жилые дома;
жертвы посреди гражданского населения.
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений.
Я призываю партнеров как можно быстрее принять законопроект Сената США и 18 пакет санкций ЕС. Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины.
Massive Russian attack this night.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 10, 2025
Kyiv had a particularly dreadful night, with brutal attacks by swarms of drones and missiles, including ballistic missiles.
There are damaged residential buildings and civilian casualties in the capital, as well as thick smoke in the morning… pic.twitter.com/SvjgNiKLsk
10 июня Европейская комиссия представила новый пакет санкций против Российской Федерации, которые должны отразиться на доходах врага от энергоносителей, банков и военной промышленности.
Через пару недель Словакия и Венгрия выступили против ограничений из-за нежелания упускать возможность закупать дешевые российские нефть и газ. 9 июля Братислава снова заблокировала санкции против России во время заседания послов ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-