Сибига призвал западных партнеров ужесточить санкции против РФ на фоне обстрела Киева

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должны не наблюдать, а усилить санкции против России на фоне массированных атак против Украины.

"Не просто наблюдайте!" — Сибига обратился к ЕС и США

Об этом написал в Twitter-аккаунте глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Массированная русская атака этой ночью. Киев пережил особенно ужасную ночь, с жестокими атаками стай беспилотников и ракет, включая баллистические ракеты. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

По его словам, в результате ночных обстрелов в Киеве есть:

поврежденные жилые дома;

жертвы посреди гражданского населения.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений.

Я призываю партнеров как можно быстрее принять законопроект Сената США и 18 пакет санкций ЕС. Не просто наблюдайте, как Россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины.

Massive Russian attack this night.



Kyiv had a particularly dreadful night, with brutal attacks by swarms of drones and missiles, including ballistic missiles.



There are damaged residential buildings and civilian casualties in the capital, as well as thick smoke in the morning… pic.twitter.com/SvjgNiKLsk — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 10, 2025

10 июня Европейская комиссия представила новый пакет санкций против Российской Федерации, которые должны отразиться на доходах врага от энергоносителей, банков и военной промышленности.