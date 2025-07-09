Послы ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против России — что помешало

Послам Европейского Союза не удалось утвердить 18 пакет санкций ЕС против России на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 9 июля из-за продолжения его блокирования Словакией.
Главные тезисы
- Блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России было вызвано требованием Словакии гарантий поставок газа с 2028 года.
- Дипломаты ЕС пытаются решить вопрос санкций, несмотря на возросшее возмущение среди представителей государств.
ЕС не согласовал новые санкции против России
Об этом на условиях анонимности сообщили три дипломата ЕС, которые занимают высокие должности и осведомлены о ходе переговоров.
Словакия продолжает блокировать 18 пакет санкций против России, а в следующий раз этот вопрос будет рассматриваться на заседании послов ЕС 11 июля.
Относительно 18 пакета санкций до сих пор нет согласия, поскольку Словакия блокирует его принятие, — сообщил один из европейских дипломатов.
Он добавил, что это происходит, несмотря на то, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были охарактеризованы как "хорошие и продуктивные".
Вопрос сохранения потолка цен на нефть также остается нерешенным, три государства-члена не хотят его применять, — добавил третий собеседник.
После ЕС вернутся к рассмотрению 18-го пакета санкций против России 11 июля.
Планируется, что согласия санкционного пакета удастся достичь на этой неделе, и он будет утвержден Советом ЕС по иностранным делам 15 июля.
Напомним, Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии по поводу последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.
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