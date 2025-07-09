Послы ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против России — что помешало
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Послы ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против России — что помешало

ЕС
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Послам Европейского Союза не удалось утвердить 18 пакет санкций ЕС против России на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 9 июля из-за продолжения его блокирования Словакией.

Главные тезисы

  • Блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России было вызвано требованием Словакии гарантий поставок газа с 2028 года.
  • Дипломаты ЕС пытаются решить вопрос санкций, несмотря на возросшее возмущение среди представителей государств.

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Об этом на условиях анонимности сообщили три дипломата ЕС, которые занимают высокие должности и осведомлены о ходе переговоров.

Словакия продолжает блокировать 18 пакет санкций против России, а в следующий раз этот вопрос будет рассматриваться на заседании послов ЕС 11 июля.

Относительно 18 пакета санкций до сих пор нет согласия, поскольку Словакия блокирует его принятие, — сообщил один из европейских дипломатов.

Он добавил, что это происходит, несмотря на то, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были охарактеризованы как "хорошие и продуктивные".

Среди представителей государств ЕС действительно растет возмущение. Мы просто теряем время, а должны дать решительный ответ на недавние позорные российские атаки, — поделился другой дипломат.

Вопрос сохранения потолка цен на нефть также остается нерешенным, три государства-члена не хотят его применять, — добавил третий собеседник.

После ЕС вернутся к рассмотрению 18-го пакета санкций против России 11 июля.

Планируется, что согласия санкционного пакета удастся достичь на этой неделе, и он будет утвержден Советом ЕС по иностранным делам 15 июля.

Напомним, Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии по поводу последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

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