Посли ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії — що завадило

Послам Європейського Союзу не вдалося затвердити 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) 9 липня через продовження його блокування Словаччиною.

ЄС не погодив нові санкції проти Росії

Про це на умовах анонімності повідомили три дипломати ЄС, які обіймають високі посади і обізнані з перебігом перемовин.

Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, а наступного разу це питання буде розглядатися на засіданні послів ЄС 11 липня.

Стосовно 18-го пакета санкцій досі немає згоди, оскільки Словаччина блокує його ухвалення, — повідомив один з європейських дипломатів.

Він додав, що це відбувається, попри те, що перемовини з Єврокомісією у Братиславі 3 липня були охарактеризовані як "гарні й продуктивні".

Серед представників держав ЄС насправді зростає обурення. Ми просто втрачаємо час, а мали б дати рішучу відповідь на нещодавні ганебні російські атаки, — поділився інший дипломат. Поширити

Питання щодо збереження стелі цін на нафту також лишається невирішеним, три держави-члени не хочуть її застосовувати, — додав третій співрозмовник.

Посли ЄС повернуться до розгляду 18-го пакета санкцій проти Росії 11 липня.

Наразі планується, що згоди щодо санкційного пакета вдасться досягти цього тижня, і він буде затверджений Радою ЄС із закордонних справ 15 липня.

Нагадаємо, Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.