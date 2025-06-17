Британія ухвалила нові санкції проти Росії — хто у списках

Британія 17 червня додала 10 осіб та 20 кораблів до свого санкційного списку проти Росії.

Британія запровадила нові антиросійські санкції

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Британські санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 кораблів, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морською галуззю, і постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки.

Зазначається, що санкції спрямовані проти осіб і компаній, які беруть або брали участь у дестабілізації, підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Санкції також б'ють по тих, хто отримує вигоду від співпраці з російським урядом або підтримує його.

Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та кораблів у рамках санкцій проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.