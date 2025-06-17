Британія ухвалила нові санкції проти Росії — хто у списках
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія ухвалила нові санкції проти Росії — хто у списках

Британія
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Джерело:  Суспільне

Британія 17 червня додала 10 осіб та 20 кораблів до свого санкційного списку проти Росії.

Головні тези:

  • Британія ухвалила нові санкції проти Росії, додаючи 10 осіб та 20 кораблів до списків обмежень.
  • Нові антиросійські санкції спрямовані на осіб та компанії, що загрожують територіальній цілісності України.
  • Заходи обмеження також охоплюють тих, хто має користь від співпраці з російським урядом або підтримує його.

Британія запровадила нові антиросійські санкції

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Британські санкції спрямовані проти чотирьох фізичних, шести юридичних осіб і 20 кораблів, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морською галуззю, і постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки.

Зазначається, що санкції спрямовані проти осіб і компаній, які беруть або брали участь у дестабілізації, підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Санкції також б'ють по тих, хто отримує вигоду від співпраці з російським урядом або підтримує його.

Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та кораблів у рамках санкцій проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що 17 червня Британія разом з іншими союзниками України по Групі семи оголосить нові санкції проти Росії, покликані «обмежити військову машину Путіна».

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