Британия приняла новые санкции против России — кто в списках

Британия 17 июня добавила 10 человек и 20 кораблей в свой санкционный список против России.
Главные тезисы
- Британия ввела новые санкции против России, включая 10 человек и 20 кораблей в списки ограничений.
- Антироссийские меры направлены на лиц и компании, угрожающие территориальной целостности Украины и поддерживающие сотрудничество с российским правительством.
- Санкции против России включают физических, юридических лиц и корабли, связанные с дестабилизацией и угрозой независимости Украины.
Британия ввела новые антироссийские санкции
Об этом идет речь на сайте правительства Британии.
Британские санкции направлены против четырех физических, шести юридических лиц и 20 кораблей, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морской отраслью, и поставщиков товаров в Россию, в том числе электроники.
Отмечается, что санкции направлены против лиц и компаний, участвующих в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.
Санкции также избивают по тем, кто извлекает выгоду от сотрудничества с российским правительством или поддерживает его.
Великобритания уже ввела санкции против более 2300 физических, юридических лиц и кораблей в рамках санкций против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
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