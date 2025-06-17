Британия приняла новые санкции против России — кто в списках
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия приняла новые санкции против России — кто в списках

Британия
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Источник:  Суспільне

Британия 17 июня добавила 10 человек и 20 кораблей в свой санкционный список против России.

Главные тезисы

  • Британия ввела новые санкции против России, включая 10 человек и 20 кораблей в списки ограничений.
  • Антироссийские меры направлены на лиц и компании, угрожающие территориальной целостности Украины и поддерживающие сотрудничество с российским правительством.
  • Санкции против России включают физических, юридических лиц и корабли, связанные с дестабилизацией и угрозой независимости Украины.

Британия ввела новые антироссийские санкции

Об этом идет речь на сайте правительства Британии.

Британские санкции направлены против четырех физических, шести юридических лиц и 20 кораблей, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морской отраслью, и поставщиков товаров в Россию, в том числе электроники.

Отмечается, что санкции направлены против лиц и компаний, участвующих в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Санкции также избивают по тем, кто извлекает выгоду от сотрудничества с российским правительством или поддерживает его.

Великобритания уже ввела санкции против более 2300 физических, юридических лиц и кораблей в рамках санкций против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что 17 июня Британия вместе с другими союзниками Украины по Группе семи объявит новые санкции против России, призванные "ограничить военную машину Путина".

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