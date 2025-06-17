Британия приняла новые санкции против России — кто в списках

Британия 17 июня добавила 10 человек и 20 кораблей в свой санкционный список против России.

Британия ввела новые антироссийские санкции

Об этом идет речь на сайте правительства Британии.

Британские санкции направлены против четырех физических, шести юридических лиц и 20 кораблей, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морской отраслью, и поставщиков товаров в Россию, в том числе электроники.

Отмечается, что санкции направлены против лиц и компаний, участвующих в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Санкции также избивают по тем, кто извлекает выгоду от сотрудничества с российским правительством или поддерживает его.

Великобритания уже ввела санкции против более 2300 физических, юридических лиц и кораблей в рамках санкций против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.