Британия должна помочь Украине в разработке ядерного оружия — полковник Кэмп

Британия должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, потому что без него невозможно полноценно сдержать РФ, обладающую определенным ядерным потенциалом. Об этом во время Черноморского форума безопасности в Одессе заявил полковник Британской армии Ричард Кэмп.

Украина может сдержать агрессию России ядерным оружием — Кэмп

Он напомнил, что в январе этого года была подписана декларация о столетнем стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной. Этот документ охватывает широкое сотрудничество в оборонной, разведывательной, экономической и климатической сферах.

Одна вещь, которую я там не заметил, хотя я думаю, что должна быть, это ядерный потенциал. Великобритания имеет полунезависимый ядерный потенциал, но это только стратегическое ядерное оружие. У нас больше нет боевого ядерного оружия. Ричард Кэмп Военный эксперт

По его словам, пункт о ядерном оружии должен быть в каком-то секретном приложении, но военный в этом сомневается. В то же время, по его словам, РФ имеет большое количество боевого ядерного оружия и стратегическое ядерное оружие широкого поражения.

Если этот документ о партнерстве должен быть чем-то вроде двустороннего соглашения НАТО, как он, казалось, себя представил, то я действительно считаю, что там должны быть слова "ядерное оружие". Я знаю, что люди ужасаются от слов "ядерное оружие". Но нельзя умерить страну, вооруженную ядерным оружием, без ядерного потенциала. И вы не можете сдерживать ядерное оружие на поле боя с помощью стратегического ядерного оружия. Это просто неважно.

Он считает, что частью этой декларации должно быть обязательство Великобритании разрабатывать боевое ядерное оружие. Кэмп признал, что это дорого, но могло стать сдерживающим фактором против России или помочь Украине разработать собственный ядерный потенциал.