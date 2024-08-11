Украина унизила Путина — британский полковник Кемп

Бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп в колонке для британского издания The Telegraph отмечает, что Украина наступлением на Курщину застала путинский режим врасплох, показав, что она готова к борьбе.
Главные тезисы
- Украина продемонстрировала готовность к борьбе, удивив путинский режим наступлением на Курщину.
- Наступление в Курске стало огромным подъемом морального духа для украинцев и может навести на пересмотр стратегии военных действий в регионе.
- Цели Украины включают возможный захват Курской атомной электростанции и инициирование мирных переговоров с Россией.
- Ожидается, что успешная операция на фоне слабой обороны РФ укрепит поддержку Украины со стороны Запада и повлияет на политическую картину в США.
- Британский полковник подчеркивает важность анализа политических и военных намерений Украины, ведущих к успешной операции на российской территории.
Полковник Кемп назвал вероятные цели наступления ВСУ в Курщине
Полковник Ричард Кэмп отметил, что во время наступления на Курскую область РФ украинские силы продвинулись дальше, чем обе стороны, почти за два года. Более того, после четырех дней боев российские силы все еще не сдержали наступление.
Причиной этого является слабая оборона вдоль этой части границы. РФ отправила туда местные нерегулярные силы и призывников и один батальон сил реагирования. Однако он, по всей видимости, был уничтожен ракетным ударом дальнего действия, отмечает Кемп.
По мнению полковника Кемпа, события в Курске стали огромным подъемом морального духа для украинцев.
Кемп отметил, что целью Украины также может быть захват Курской атомной электростанции. Это был бы главный приз, и риск радиоактивных осадков серьезно помешал попыткам его отразить.
Наступление в Курске также показывает, что даже бои такого масштаба не привлекают Путина к мести Запада, которого так боялись.
Также одной из целей могут быть мирные переговоры. Для Украины оккупация русской территории может быть сильной разменной монетой.
Однако для этого потребуется удерживаться на этой земле, включая пути снабжения, в течение длительного периода против растущих атак с земли и воздуха. По этой причине такой шаг может быть преждевременным.
Сколько бойцов ВСУ проводят наступление в Курской области
Поскольку Генштаб ВСУ никак до сих пор не комментировал прорыв на российскую территорию — точной информации пока нет.
Однако, согласно данным издания Forbes, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область и вокруг нее может находиться до 10 тыс украинских солдат.
Также сообщается о том, что на российской территории наступают три бригады ВСУ, каждая численностью до 2 тыс человек: 22-я, 88-я и 80-я.
Для прорыва украинские силы используют советскую и западную технику.
Артиллерия, беспилотники и ПВО играют немаловажную вспомогательную роль.
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