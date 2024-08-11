Украина унизила Путина — британский полковник Кемп

Бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп в колонке для британского издания The Telegraph отмечает, что Украина наступлением на Курщину застала путинский режим врасплох, показав, что она готова к борьбе.

Полковник Кемп назвал вероятные цели наступления ВСУ в Курщине

Полковник Ричард Кэмп отметил, что во время наступления на Курскую область РФ украинские силы продвинулись дальше, чем обе стороны, почти за два года. Более того, после четырех дней боев российские силы все еще не сдержали наступление.

Причиной этого является слабая оборона вдоль этой части границы. РФ отправила туда местные нерегулярные силы и призывников и один батальон сил реагирования. Однако он, по всей видимости, был уничтожен ракетным ударом дальнего действия, отмечает Кемп.

По мнению полковника Кемпа, события в Курске стали огромным подъемом морального духа для украинцев.

В военном плане эта операция может быть направлена на уменьшение давления в других местах на линии фронта, заставив россиян передислоцировать значительные силы, чтобы справиться с ней, что, возможно, уже планируется. Ричард Кэмп Полковник Британской армии в отставке

Кемп отметил, что целью Украины также может быть захват Курской атомной электростанции. Это был бы главный приз, и риск радиоактивных осадков серьезно помешал попыткам его отразить.

Провал летнего наступления в прошлом году имел обратный эффект, и это было осложнено войной на Ближнем Востоке, отвлекшей и ресурсы от Украины. Этот смелый маневр может возродить поддержку Западу, а главное потенциально усилить поддержку в обоих лагерях на выборах в США, пишет британский полковник. Поделиться

Наступление в Курске также показывает, что даже бои такого масштаба не привлекают Путина к мести Запада, которого так боялись.

Это может побудить Байдена ослабить ограничения использования оружия в России, которые были основным препятствием для украинских операций. Мы снова увидели этот страх, когда началась атака на Курск, и американцы утверждали, что это застигло их врасплох. Это далеко не правдоподобно, учитывая тесную интеграцию Украины с НАТО, а также возможность разведки США, — подчеркивает Кемп. Поделиться

Также одной из целей могут быть мирные переговоры. Для Украины оккупация русской территории может быть сильной разменной монетой.

Однако для этого потребуется удерживаться на этой земле, включая пути снабжения, в течение длительного периода против растущих атак с земли и воздуха. По этой причине такой шаг может быть преждевременным.

Какими бы ни были военные и политические намерения, эта операция удается. Поскольку Украина показала миру, что она готова к борьбе, подытожил полковник. Поделиться

Сколько бойцов ВСУ проводят наступление в Курской области

Поскольку Генштаб ВСУ никак до сих пор не комментировал прорыв на российскую территорию — точной информации пока нет.

Однако, согласно данным издания Forbes, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область и вокруг нее может находиться до 10 тыс украинских солдат.

Также сообщается о том, что на российской территории наступают три бригады ВСУ, каждая численностью до 2 тыс человек: 22-я, 88-я и 80-я.

Для прорыва украинские силы используют советскую и западную технику.

Артиллерия, беспилотники и ПВО играют немаловажную вспомогательную роль.