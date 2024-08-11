Україна принизила Путіна — британський полковник Кемп

Колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп у колонці для британського видання The Telegraph зазначає, що Україна наступом на Курщину застала путінський режим зненацька, показавши, що вона готова до боротьби.
Головні тези:
- Україна продемонструвала свою готовність до боротьби шляхом успішного наступу на Курщину, який призвів до просування українських сил далі від кордону, ніж російські сили за два роки.
- Метою наступу ЗСУ може бути зменшення тиску в інших місцях на лінії фронту та викликання передислокації значних російських сил на Курську область.
- Наступ на Курщину може бути спрямований на захоплення Курської атомної електростанції, що може спричинити серйозні наслідки та викликати підтримку Заходу в обох таборах.
- Окупація російської території може бути стратегічним кроком для України, проте вимагатиме тривалого утримання у зоні конфлікту з відповідними засобами та обороною.
- Події в Курську відзначаються як важливий підйом морального духу для українців та можуть мати вагомі політичні наслідки в міжнародній арені.
Полковник Кемп назвав ймовірні цілі наступу ЗСУ на Курщині
Полковник Річард Кемп зазначив, що під час наступу на Курську область РФ українські сили просунулися далі, ніж обидві сторони, за майже два роки. Ба більше, після чотирьох днів боїв російські сили все ще не стримали наступ.
Причиною цього є слабка оборона вздовж цієї частини кордону. РФ відправила туди місцеві нерегулярні сили та призовників й один батальйон сил реагування. Проте він, очевидно, був знищений ракетним ударом дальньої дії, зазначає Кемп.
На думку полковника Кемпа, події в Курську стали величезним підйомом морального духу для українців.
Кемп зазначив, що метою України також може бути захоплення Курської атомної електростанції. Це був би головний приз, і ризик радіоактивних опадів серйозно перешкодив би спробам його відбити.
Наступ в Курську також показує, те що навіть бої такого масштабу не приваблюють Путіна до помсти Заходу, якого так боялися.
Також однією із цілей можуть бути мирні переговори. Для України окупація російської території може бути сильною розмінною монетою.
Однак для цього знадобиться утримуватися на цій землі, включаючи шляхи постачання, протягом тривалого періоду проти зростаючих атак з землі та повітря. З цієї причини такий крок може бути передчасним.
Скільки бійців ЗСУ проводять наступ у Курській області
Оскільки Генштаб ЗСУ жодним чином досі не коментував прорив на російську територію — точної інформації наразі немає.
Однак, згідно з даними видання Forbes, загалом в зоні вторгнення ЗСУ в Курську область і навколо неї може перебувати до 10 тис українських солдатів.
Також повідомляється про те, що наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, кожна чисельністю до 2 тис осіб: 22-а, 88-а та 80-а.
Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніки.
Артилерія, безпілотники та ППО грають важливу допоміжну роль.
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