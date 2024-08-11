Україна принизила Путіна — британський полковник Кемп
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна принизила Путіна — британський полковник Кемп

Україна принизила Путіна — британський полковник Кемп
Джерело:  The Telegraph

Колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп у колонці для британського видання The Telegraph зазначає, що Україна наступом на Курщину застала путінський режим зненацька, показавши, що вона готова до боротьби.

Головні тези:

  • Україна продемонструвала свою готовність до боротьби шляхом успішного наступу на Курщину, який призвів до просування українських сил далі від кордону, ніж російські сили за два роки.
  • Метою наступу ЗСУ може бути зменшення тиску в інших місцях на лінії фронту та викликання передислокації значних російських сил на Курську область.
  • Наступ на Курщину може бути спрямований на захоплення Курської атомної електростанції, що може спричинити серйозні наслідки та викликати підтримку Заходу в обох таборах.
  • Окупація російської території може бути стратегічним кроком для України, проте вимагатиме тривалого утримання у зоні конфлікту з відповідними засобами та обороною.
  • Події в Курську відзначаються як важливий підйом морального духу для українців та можуть мати вагомі політичні наслідки в міжнародній арені.

Полковник Кемп назвав ймовірні цілі наступу ЗСУ на Курщині

Полковник Річард Кемп зазначив, що під час наступу на Курську область РФ українські сили просунулися далі, ніж обидві сторони, за майже два роки. Ба більше, після чотирьох днів боїв російські сили все ще не стримали наступ.

Причиною цього є слабка оборона вздовж цієї частини кордону. РФ відправила туди місцеві нерегулярні сили та призовників й один батальйон сил реагування. Проте він, очевидно, був знищений ракетним ударом дальньої дії, зазначає Кемп.

На думку полковника Кемпа, події в Курську стали величезним підйомом морального духу для українців.

У військовому плані ця операція може бути спрямована на зменшення тиску в інших місцях на лінії фронту, змусивши росіян передислокувати значні сили, щоб впоратися з нею, що, можливо, вже планується. 

Річард Кемп

Річард Кемп

Полковник Британської армії у відставці

Кемп зазначив, що метою України також може бути захоплення Курської атомної електростанції. Це був би головний приз, і ризик радіоактивних опадів серйозно перешкодив би спробам його відбити.

Провал літнього наступу минулого року мав зворотний ефект, і це було ускладнено війною на Близькому Сході, яка відвернула увагу та ресурси від України. Цей сміливий маневр може відродити підтримку Заходу, а головне потенційно посилити підтримку в обох таборах на виборах у США, – пише британський полковник.

Наступ в Курську також показує, те що навіть бої такого масштабу не приваблюють Путіна до помсти Заходу, якого так боялися.

Це може спонукати Байдена послабити обмеження на використання зброї в Росії, які були основною перешкодою для українських операцій. Ми знову побачили цей страх, коли почалася атака на Курськ, і американці стверджували, що це застало їх зненацька. Це далеко не правдоподібно, враховуючи тісну інтеграцію України з НАТО, а також можливості розвідки США, — підкреслює Кемп.

Також однією із цілей можуть бути мирні переговори. Для України окупація російської території може бути сильною розмінною монетою.

Однак для цього знадобиться утримуватися на цій землі, включаючи шляхи постачання, протягом тривалого періоду проти зростаючих атак з землі та повітря. З цієї причини такий крок може бути передчасним. 

Якими б не були військові та політичні наміри, ця операція вдається. Оскільки Україна показала світові, що вона готова до боротьби, – підсумував полковник.

Скільки бійців ЗСУ проводять наступ у Курській області

Оскільки Генштаб ЗСУ жодним чином досі не коментував прорив на російську територію — точної інформації наразі немає.

Однак, згідно з даними видання Forbes, загалом в зоні вторгнення ЗСУ в Курську область і навколо неї може перебувати до 10 тис українських солдатів.

Також повідомляється про те, що наразі на російській території наступають три бригади ЗСУ, кожна чисельністю до 2 тис осіб: 22-а, 88-а та 80-а.

Для прориву українські сили використовують радянську та західну техніки.

Артилерія, безпілотники та ППО грають важливу допоміжну роль.

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