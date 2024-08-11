Як наступ України на Курщину вплинув на фронт — відповідь офіцера ЗСУ

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що наразі армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках навіть після наступу ворога є контрольованою Збройними силами України.
- Ворог використовує максимальні зусилля на полі бою, однак засоби РЕБ та дрони допомагають українським оборонцям.
- Українські війська активно просуваються на ворожій території, займаючи значну територію Курської області.
- Силу та ефективність ворожих атак підтримує 49-та артилерійська бригада з HIMARS на передовій.
Як наступ ЗСУ на Курську область вплинув на фронт
Офіцер Сергій Цехоцький повідомив, що на Покровському та Курахівському напрямках ситуація напружена вже давно, оскільки концентрація ворога, його сил та засобів дуже велика з квітня.
Офіцер нагадав, що Покровськ, куди намагаються прорватись окупанти, — це логістична розв’язка. Однак за цей період ворог практично не має успіху на напрямку.
Офіцер також підкреслив, що ворог збільшив зараз і кількість обстрілів позицій Сил оборони, кількість скидів з БПЛА. У протидії цьому, як зазначив офіцер, дуже допомагають нашим оборонцям засоби РЕБ та дрони.
Зокрема 10 серпня було деактивовано близько різного типу безпілотників ворога, а це означає, що було врятовано декілька сотень наших людей.
На його думку, зараз російський диктатор Володимир Путін не знає, що робити, тому існує паніка і розлад у діях ворога.
За його даними, південніше на фронті ситуація легше.
Як розвиваються події на Курщині на тлі наступу ЗСУ
Згідно з даними журналістів, Україна могла залучити до боїв на ворожій території 4 армійські механізовані бригади і одну бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил.
Що важливо розуміти, ці підрозділи можуть включати до 10 000 воїнів та 600 одиниць бронетехніки.
Окрім того, наголошується, що 49-та артилерійська бригада базується приблизно за 30 миль від місця Курської битви.
Ба більше, вказано, що у цьому районі розташована 27-ма артилерійська бригада — єдиний підрозділ української армії з HIMARS.
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