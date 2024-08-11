Як наступ України на Курщину вплинув на фронт — відповідь офіцера ЗСУ

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що наразі армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках.

Як наступ ЗСУ на Курську область вплинув на фронт

Офіцер Сергій Цехоцький повідомив, що на Покровському та Курахівському напрямках ситуація напружена вже давно, оскільки концентрація ворога, його сил та засобів дуже велика з квітня.

Офіцер нагадав, що Покровськ, куди намагаються прорватись окупанти, — це логістична розв’язка. Однак за цей період ворог практично не має успіху на напрямку.

На тлі нинішніх подій в Курській "народній республіці" у ворога активізувалась якась хвороба. Росіяни максимально все що в них є в наявності почали використовувати на полі бою, в дуже великих кількостях. Тому ситуацію характеризуємо як дуже напружену. Але при цьому вона все ж таки контрольована командування Збройних сил України, — сказав Цеховський. Поширити

Офіцер також підкреслив, що ворог збільшив зараз і кількість обстрілів позицій Сил оборони, кількість скидів з БПЛА. У протидії цьому, як зазначив офіцер, дуже допомагають нашим оборонцям засоби РЕБ та дрони.

Зокрема 10 серпня було деактивовано близько різного типу безпілотників ворога, а це означає, що було врятовано декілька сотень наших людей.

На його думку, зараз російський диктатор Володимир Путін не знає, що робити, тому існує паніка і розлад у діях ворога.

При цьому ці війська, що стоять на нашому напрямку — на Покровському, Курахівському — вони небезпечні, озброєні, у них багато завчасно завезеного БК. І треба розуміти, що вони як загнений пацюк, якій втрачати нема чого. А цьому треба завжди приділяти більше уваги. Тому наше командування зараз робить все, щоб ініціативу з їхніх рук вибити, — сказав Цехоцький. Поширити

За його даними, південніше на фронті ситуація легше.

Як розвиваються події на Курщині на тлі наступу ЗСУ

Згідно з даними журналістів, Україна могла залучити до боїв на ворожій території 4 армійські механізовані бригади і одну бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил.

Що важливо розуміти, ці підрозділи можуть включати до 10 000 воїнів та 600 одиниць бронетехніки.

За чотири дні п'ять бригад частково або повністю зайняли близько 400 квадратних миль Курської області (643 км² — ред.) і взяли в полон десятки російських військовослужбовців. Можливо, що бригади не збираються залишатися в Росії, але наразі немає жодних ознак того, що вони уповільнюють свої атаки, — наголошує видання. Поширити

Окрім того, наголошується, що 49-та артилерійська бригада базується приблизно за 30 миль від місця Курської битви.