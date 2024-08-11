Как наступление Украины на Курщину повлияло на фронт — ответ офицера ВСУ

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что в настоящее время армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- Подразделения ВСУ привлекли к боям на вражеской территории до 10 000 воинов и 600 единиц бронетехники.
- Военная обстановка на Покровском и Кураховском направлениях оценивается как напряженная, однако контролируется командованием ВСУ.
- Использование средств РЭБ и дронов помогает в защите позиций украинских защитников от обстрелов и БПЛА противника.
- Офицер отмечает, что враг активизировался, однако существует паника и разлад в действиях российских войск.
Как наступление ВСУ на Курскую область повлияло на фронт
Офицер Сергей Цехоцкий сообщил, что на Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряжена уже давно, поскольку концентрация врага, его сил и средств очень велика с апреля.
Офицер напомнил, что Покровск, куда пытаются прорваться оккупанты, это логистическая развязка. Однако за этот период враг практически не имеет успеха в направлении.
Офицер также подчеркнул, что враг увеличил сейчас и количество обстрелов позиций Сил обороны, количество сбросов с БПЛА. В противодействии этому, как отметил офицер, очень помогают нашим защитникам средства РЭБ и дроны.
В частности, 10 августа было деактивировано около разного типа беспилотников врага, а это значит, что были спасены несколько сотен наших людей.
По его мнению, сейчас российский диктатор Владимир Путин не знает, что делать, потому существует паника и разлад в действиях врага.
По его данным, южнее на фронте ситуация полегче.
Как развиваются события на Курщине на фоне наступления ВСУ
Согласно данным журналистов, Украина могла привлечь к боям на вражеской территории 4 армейских механизированных бригад и одну бригаду из состава независимых штурмовых авиационных сил.
Что важно понимать, эти подразделения могут включать в себя до 10 000 воинов и 600 единиц бронетехники.
Кроме того, отмечается, что 49-я артиллерийская бригада базируется примерно в 30 милях от места Курской битвы.
Более того, указано, что в этом районе расположена 27-я артиллерийская бригада — единственное подразделение украинской армии из HIMARS.
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