Как наступление Украины на Курщину повлияло на фронт — ответ офицера ВСУ

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что в настоящее время армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.

Как наступление ВСУ на Курскую область повлияло на фронт

Офицер Сергей Цехоцкий сообщил, что на Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряжена уже давно, поскольку концентрация врага, его сил и средств очень велика с апреля.

Офицер напомнил, что Покровск, куда пытаются прорваться оккупанты, это логистическая развязка. Однако за этот период враг практически не имеет успеха в направлении.

На фоне нынешних событий в Курской "народной республике" у врага активизировалась некая болезнь. Россияне максимально все что у них есть в наличии начали использовать на поле боя, в очень больших количествах. Поэтому ситуацию характеризуем как очень напряженную. Но при этом она все же контролируется командованием Вооруженных сил Украины, — сказал Цеховский. Поделиться

Офицер также подчеркнул, что враг увеличил сейчас и количество обстрелов позиций Сил обороны, количество сбросов с БПЛА. В противодействии этому, как отметил офицер, очень помогают нашим защитникам средства РЭБ и дроны.

В частности, 10 августа было деактивировано около разного типа беспилотников врага, а это значит, что были спасены несколько сотен наших людей.

По его мнению, сейчас российский диктатор Владимир Путин не знает, что делать, потому существует паника и разлад в действиях врага.

При этом эти войска, стоящие на нашем направлении — на Покровском, Кураховском — они опасны, вооружены, у них много заранее завезенного БК. И надо понимать, что они как огненная крыса, которой терять нечего. А этому нужно всегда уделять больше внимания. Поэтому наше командование сейчас делает все, чтобы инициативу из их рук выбить, сказал Цехоцкий. Поделиться

По его данным, южнее на фронте ситуация полегче.

Как развиваются события на Курщине на фоне наступления ВСУ

Согласно данным журналистов, Украина могла привлечь к боям на вражеской территории 4 армейских механизированных бригад и одну бригаду из состава независимых штурмовых авиационных сил.

Что важно понимать, эти подразделения могут включать в себя до 10 000 воинов и 600 единиц бронетехники.

За четыре дня пять бригад частично или полностью заняли около 400 квадратных миль Курской области (643 км² — ред.) и взяли в плен десятки российских военнослужащих. Возможно, бригады не собираются оставаться в России, но пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки, — отмечает издание. Поделиться

Кроме того, отмечается, что 49-я артиллерийская бригада базируется примерно в 30 милях от места Курской битвы.