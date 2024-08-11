Росіяни підтвердили прорив ЗСУ до Біловського району Курщини

Влада РФ визнала прорив ЗСУ в ще один район Курської області. Мова йде про Біловський район, що межує із Сумщиною.
Головні тези:
- Українські сили прорвалися до Біловського району Курської області, що межує з Сумщиною.
- ЗСУ також прорвалися в нп Пороз Грайворонського міського округу Бєлгородської області, зафіксовано артилерію та українських воїнів на відео.
- Росіяни спростовують та намагаються применшити масштаб боїв в Брянській, Курській та Бєлгородській областях.
- Нещодавно в Росії ввели режим контртерористичної операції в зв'язку з подіями на кордоні з Україною.
Глава Курщини підтвердив захід українських сил до Біловського району
При цьому за словами Смирнова, російські військові змогли стабілізувати ситуацію й наразі в Біловському та Обоянському районах нібито немає боїв.
До слова, telegram-канал Astra повідомляв, що в ніч проти 11 серпня проросійські пабліки масово писали про прорив ЗСУ в Біловському районі, а потім самі себе спростували.
ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ
Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії.
Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:
На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:
Натомість росіяни намагаються применшити масштаб боїв. Нещодавно у Брянській, Курській та Бєлгородській областях ввели режим контртерористичної операції.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-