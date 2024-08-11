Росіяни підтвердили прорив ЗСУ до Біловського району Курщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни підтвердили прорив ЗСУ до Біловського району Курщини

Росіяни підтвердили прорив ЗСУ до Біловського району Курщини
Джерело:  online.ua

Влада РФ визнала прорив ЗСУ в ще один район Курської області. Мова йде про Біловський район, що межує із Сумщиною.

Головні тези:

  • Українські сили прорвалися до Біловського району Курської області, що межує з Сумщиною.
  • ЗСУ також прорвалися в нп Пороз Грайворонського міського округу Бєлгородської області, зафіксовано артилерію та українських воїнів на відео.
  • Росіяни спростовують та намагаються применшити масштаб боїв в Брянській, Курській та Бєлгородській областях.
  • Нещодавно в Росії ввели режим контртерористичної операції в зв'язку з подіями на кордоні з Україною.

Глава Курщини підтвердив захід українських сил до Біловського району

Вчора було зафіксовано захід української ДРГ на територію Біловського району, нашим захисникам вдалося ситуацію стабілізувати, — повідомив Смірнов.

При цьому за словами Смирнова, російські військові змогли стабілізувати ситуацію й наразі в Біловському та Обоянському районах нібито немає боїв.

До слова, telegram-канал Astra повідомляв, що в ніч проти 11 серпня проросійські пабліки масово писали про прорив ЗСУ в Біловському районі, а потім самі себе спростували.

ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ

Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії.

Під прикриттям артилерії ЗСУ зайшли в нп Пороз Грайворонского міського округу Бєлгородської області, — пише російський військовий канал “Записки ветерана”.

Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:

На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:

Бажаю здоров’я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункті Пороз, Бєлгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям Слава!

Натомість росіяни намагаються применшити масштаб боїв. Нещодавно у Брянській, Курській та Бєлгородській областях ввели режим контртерористичної операції.

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