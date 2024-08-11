Росіяни підтвердили прорив ЗСУ до Біловського району Курщини

Влада РФ визнала прорив ЗСУ в ще один район Курської області. Мова йде про Біловський район, що межує із Сумщиною.

Глава Курщини підтвердив захід українських сил до Біловського району

Вчора було зафіксовано захід української ДРГ на територію Біловського району, нашим захисникам вдалося ситуацію стабілізувати, — повідомив Смірнов. Поширити

При цьому за словами Смирнова, російські військові змогли стабілізувати ситуацію й наразі в Біловському та Обоянському районах нібито немає боїв.

До слова, telegram-канал Astra повідомляв, що в ніч проти 11 серпня проросійські пабліки масово писали про прорив ЗСУ в Біловському районі, а потім самі себе спростували.

ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ

Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії.

Під прикриттям артилерії ЗСУ зайшли в нп Пороз Грайворонского міського округу Бєлгородської області, — пише російський військовий канал “Записки ветерана”. Поширити

Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:

На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:

Бажаю здоров’я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункті Пороз, Бєлгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям Слава! Поширити