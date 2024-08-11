Россияне подтвердили прорыв ВСУ в Беловский район Курщины

Власти РФ признали прорыв ВСУ в еще один район Курской области. Речь идет о Беловском районе, который граничит с Сумщиной.

Глава Курщины подтвердил мероприятие украинских сил в Беловский район

Вчера была зафиксирована мера украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать, — сообщил Смирнов. Поделиться

При этом, по словам Смирнова, российские военные смогли стабилизировать ситуацию и в настоящее время в Беловском и Обоянском районах якобы нет боев.

К слову, telegram-канал Astra сообщал, что в ночь на 11 августа пророссийские паблики массово писали о прорыве ВСУ в Беловском районе, а затем сами себя опровергли.

ВСУ прорвались в Белгородскую область РФ

Утром 10 августа в сети появилась информация о том, что вооруженные силы Украины находятся на территории Белгородской области России.

Под прикрытием артиллерии ВСУ зашли в нп Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, пишет российский военный канал "Записки ветерана". Поделиться

Также в сети опубликовали видеодоказательство, однако дата съемки неизвестна:

На видео можно увидеть пять украинских воинов. Один из них заявляет:

Желаю здоровья! Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252 батальона! Героям Слава! Поделиться