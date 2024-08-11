Россияне подтвердили прорыв ВСУ в Беловский район Курщины
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне подтвердили прорыв ВСУ в Беловский район Курщины

Россияне подтвердили прорыв ВСУ в Беловский район Курщины
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Источник:  online.ua

Власти РФ признали прорыв ВСУ в еще один район Курской области. Речь идет о Беловском районе, который граничит с Сумщиной.

Главные тезисы

  • Подтвержден прорыв ВСУ в Беловский район Курщины, граничащий с Сумщиной.
  • Согласно сообщениям русской власти, в настоящее время в Беловском и Обоянском районах якобы нет боевых действий.
  • 10 августа в сети появилась информация о том, что вооруженные силы Украины также находятся на территории Белгородской области России.

Глава Курщины подтвердил мероприятие украинских сил в Беловский район

Вчера была зафиксирована мера украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать, — сообщил Смирнов.

При этом, по словам Смирнова, российские военные смогли стабилизировать ситуацию и в настоящее время в Беловском и Обоянском районах якобы нет боев.

К слову, telegram-канал Astra сообщал, что в ночь на 11 августа пророссийские паблики массово писали о прорыве ВСУ в Беловском районе, а затем сами себя опровергли.

ВСУ прорвались в Белгородскую область РФ

Утром 10 августа в сети появилась информация о том, что вооруженные силы Украины находятся на территории Белгородской области России.

Под прикрытием артиллерии ВСУ зашли в нп Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, пишет российский военный канал "Записки ветерана".

Также в сети опубликовали видеодоказательство, однако дата съемки неизвестна:

На видео можно увидеть пять украинских воинов. Один из них заявляет:

Желаю здоровья! Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252 батальона! Героям Слава!

В то же время россияне пытаются приуменьшить масштаб боев. Недавно в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.

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