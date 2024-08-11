Россияне подтвердили прорыв ВСУ в Беловский район Курщины

Власти РФ признали прорыв ВСУ в еще один район Курской области. Речь идет о Беловском районе, который граничит с Сумщиной.
Главные тезисы
- Подтвержден прорыв ВСУ в Беловский район Курщины, граничащий с Сумщиной.
- Согласно сообщениям русской власти, в настоящее время в Беловском и Обоянском районах якобы нет боевых действий.
- 10 августа в сети появилась информация о том, что вооруженные силы Украины также находятся на территории Белгородской области России.
Глава Курщины подтвердил мероприятие украинских сил в Беловский район
При этом, по словам Смирнова, российские военные смогли стабилизировать ситуацию и в настоящее время в Беловском и Обоянском районах якобы нет боев.
К слову, telegram-канал Astra сообщал, что в ночь на 11 августа пророссийские паблики массово писали о прорыве ВСУ в Беловском районе, а затем сами себя опровергли.
ВСУ прорвались в Белгородскую область РФ
Утром 10 августа в сети появилась информация о том, что вооруженные силы Украины находятся на территории Белгородской области России.
Также в сети опубликовали видеодоказательство, однако дата съемки неизвестна:
На видео можно увидеть пять украинских воинов. Один из них заявляет:
В то же время россияне пытаются приуменьшить масштаб боев. Недавно в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.
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