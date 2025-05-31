Британія має допомогти Україні у розробці ядерної зброї — полковник Кемп

Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю, бо без неї неможливо повноцінно стримати РФ, яка має певний ядерний потенціал. Про це під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі заявив полковник Британської армії Річард Кемп.

Україна може стримати агресію Росії ядерною зброєю — Кемп

Він нагадав, що у січні цього року було підписано декларацію про сторічне стратегічне партнерство між Великою Британією та Україною. Цей документ охоплює широку співпрацю в оборонній, розвідувальній, економічній та кліматичній сферах тощо.

Одна річ, якої я там не помітив, хоча я думаю, що мала б бути, це ядерний потенціал. Велика Британія має напівнезалежний ядерний потенціал, але це лише стратегічна ядерна зброя. У нас більше немає бойової ядерної зброї. Річард Кемп Військовий експерт

За його словами, пункт про ядерну зброю мав би бути у якомусь секретному додатку, але військовий в цьому сумнівається. Водночас за його словами, РФ має велику кількість бойової ядерної зброї та стратегічну ядерну зброю широкого ураження.

Якщо цей документ про партнерство мав бути чимось на кшталт двосторонньої угоди НАТО, як він, здавалося, себе презентував, то я справді вважаю, що там мали бути слова "ядерна зброя". Я знаю, що люди жахаються від слів "ядерна зброя". Але не можна стримати країну, озброєну ядерною зброєю, без ядерного потенціалу. І ви не можете стримувати ядерну зброю на полі бою за допомогою стратегічної ядерної зброї. Це просто не має значення.

Він вважає, що частиною цієї декларації мало бути зобов'язання Великої Британії розробляти бойову ядерну зброю. Кемп визнав, що це дорого, але могло б стати стримуючим фактором проти Росії або допомогти Україні розробити власний ядерний потенціал.