Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и раненые

В результате обстрела Киева ночью 10 июля погибла 68-летняя жительница столицы, а также 22-летняя капрал полиции. На данный момент известно о 16 раненых. Также оккупанты атаковали Киевскую область.

Комбинированная атака РФ на Киев и область: что известно

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил количество погибших и раненых.

В 8 районах столицы пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

По его словам, более десятка человек ранены, и, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов — полиция проверяет, не остался ли кто без помощи.

Киев после атаки РФ

На местах ударов сразу развернули оперативные штабы. В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов привлечены около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.

Он также подчеркнул, что полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления РФ, помогают эвакуировать людей.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас известно о 16 пострадавших в столице. 10 из них госпитализированы.

В МВД сообщили, что в Киеве повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты.

Шевченковский район — повреждены многоэтажные жилые и офисные здания.

Соломенский район — пожары охватили административные и складские здания. В одном из зданий продолжается ликвидация последствий обстрела.

Дарницкий район — обломки упали на территорию гаражного кооператива. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Подольский, Оболонский, Деснянский районы зафиксировано падение обломков и повреждение инфраструктуры. В Подольском районе есть погибшие.

Все службы работают в усиленном режиме.

Киев после атаки РФ

В ночь на 10 июля россияне запустили в направлении Киевской области дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, также есть информация о пострадавшем.

Об этом сообщает начальник Киевской ОВ Николай Калашник.

Около 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты.

Калашник уточнил, что в Обуховском районе пострадавший. Это мужчина 51 года, получивший ранение и госпитализированный в местную больницу.