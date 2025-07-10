Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и раненые

В результате обстрела Киева ночью 10 июля погибла 68-летняя жительница столицы, а также 22-летняя капрал полиции. На данный момент известно о 16 раненых. Также оккупанты атаковали Киевскую область.
Главные тезисы
- В результате атаки Российской Федерации на Киев и область погибла 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, а также ранено более десятка человек.
- Министр внутренних дел Украины уточнил количество пострадавших и начал спасательные работы. По словам мэра Киева, сейчас известно о 16 пострадавших, которые нуждаются в госпитализации.
- После атаки в 8 районах столицы повреждена инфраструктура, в том числе жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты.
Комбинированная атака РФ на Киев и область: что известно
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил количество погибших и раненых.
По его словам, более десятка человек ранены, и, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов — полиция проверяет, не остался ли кто без помощи.
На местах ударов сразу развернули оперативные штабы. В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов привлечены около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.
Он также подчеркнул, что полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления РФ, помогают эвакуировать людей.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас известно о 16 пострадавших в столице. 10 из них госпитализированы.
В МВД сообщили, что в Киеве повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты.
Шевченковский район — повреждены многоэтажные жилые и офисные здания.
Соломенский район — пожары охватили административные и складские здания. В одном из зданий продолжается ликвидация последствий обстрела.
Дарницкий район — обломки упали на территорию гаражного кооператива. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Подольский, Оболонский, Деснянский районы зафиксировано падение обломков и повреждение инфраструктуры. В Подольском районе есть погибшие.
Все службы работают в усиленном режиме.
В ночь на 10 июля россияне запустили в направлении Киевской области дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, также есть информация о пострадавшем.
Об этом сообщает начальник Киевской ОВ Николай Калашник.
Около 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты.
Калашник уточнил, что в Обуховском районе пострадавший. Это мужчина 51 года, получивший ранение и госпитализированный в местную больницу.
В целом, последствия вражеской атаки фиксируются в 4 районах области.
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