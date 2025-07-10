Росія масовано атакувала Київ і область — є загиблі та поранені

У результаті обстрілу Києва вночі 10 липня, загинула 68-річна мешканка столиці, а також 22-річна капрал поліції. На цей момент відомо про 16 поранених. Також окупанти атакували Київську область.

Комбінована атака РФ на Київ та область: що відомо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив кількість загиблих і поранених.

У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура. У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

За його словами, більше десятка людей поранені, і, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків — поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

Київ після атаки РФ

На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби. У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів залучено близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.

Він також підкреслив, що поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину РФ, допомагають евакуйовувати людей.

За словами мера Києва Віталія Кличка наразі відомо про 16 постраждалих у столиці. 10 з них шпиталізовано.

У МВС повідомили, що у Києві пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об’єкти.

Шевченківський район — пошкоджені багатоповерхові житлові та офісні будівлі. На дахах, балконах, технічних поверхах виникли загорання. Є постраждалі.

Солом’янський район — пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із будівель досі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Дарницький район — уламки впали на територію гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Подільський, Оболонський, Деснянський райони — зафіксовано падіння уламків та пошкодження інфраструктури. У Подільському районі є загиблі.

Усі служби працюють у посиленому режимі.

Київ після атаки РФ

У ніч проти 10 липня росіяни запустили в напрямку Київської області дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, автомобілі, також є інформація про постраждалого.

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київську область. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети.

Калашник уточнив, що в Обухівському районі є постраждалий. Це чоловік 51 року, який отримав поранення і був госпіталізований в місцеву лікарню.