Сибіга закликав західних партнерів посилити санкції проти РФ на тлі обстрілу Києва
Категорія
Україна
Дата публікації

Сибіга закликав західних партнерів посилити санкції проти РФ на тлі обстрілу Києва

Андрій Сибіга
Київ
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Європейський союз та Сполучені Штати Америки повинні не спостерігати, а посилити санкції проти Росії на тлі її масованих атак проти України.

Головні тези:

  • Сибіга закликав Євросоюз та США посилити санкції проти Росії на тлі масованих атак на Україну.
  • Російський диктатор Володимир Путін відкидає мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів.

“Не просто спостерігайте!” — Сибіга звернувся до ЄС та США

Про це написав у Twitter-акаунті голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Масована російська атака цієї ночі. Київ пережив особливо жахливу ніч, з жорстокими атаками зграй безпілотників та ракет, включаючи балістичні ракети.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

За його словами, внаслідок нічного обстрілу у Києві є:

  • пошкоджені житлові будинки;

  • жертви серед цивільного населення.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів.

Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС. Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини.

10 червня Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Російської Федерації, які повинні вдарити доходам ворога від енергоносіїв, банків та військовій промисловості.

Через пару тижнів Словаччина та Угорщина виступили проти обмежень через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ. 9 липня Братислава знову заблокувала санкції проти Росії під час засідання послів ЄС.

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