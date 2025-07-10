Сибіга закликав західних партнерів посилити санкції проти РФ на тлі обстрілу Києва

Європейський союз та Сполучені Штати Америки повинні не спостерігати, а посилити санкції проти Росії на тлі її масованих атак проти України.
Головні тези:
- Сибіга закликав Євросоюз та США посилити санкції проти Росії на тлі масованих атак на Україну.
- Російський диктатор Володимир Путін відкидає мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів.
“Не просто спостерігайте!” — Сибіга звернувся до ЄС та США
Про це написав у Twitter-акаунті голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами, внаслідок нічного обстрілу у Києві є:
пошкоджені житлові будинки;
жертви серед цивільного населення.
Він додав, що російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів.
Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити законопроєкт Сенату США та 18-й пакет санкцій ЄС. Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини.
Massive Russian attack this night.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 10, 2025
Kyiv had a particularly dreadful night, with brutal attacks by swarms of drones and missiles, including ballistic missiles.
There are damaged residential buildings and civilian casualties in the capital, as well as thick smoke in the morning… pic.twitter.com/SvjgNiKLsk
10 червня Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Російської Федерації, які повинні вдарити доходам ворога від енергоносіїв, банків та військовій промисловості.
Через пару тижнів Словаччина та Угорщина виступили проти обмежень через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ. 9 липня Братислава знову заблокувала санкції проти Росії під час засідання послів ЄС.
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