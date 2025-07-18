Британія запровадила санкції проти ГРУ через гібридні операції Росії — хто у списках
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія запровадила санкції проти ГРУ через гібридні операції Росії — хто у списках

Уряд Великої Британії
Британія

Уряд Великої Британії 18 липня ввів санкції проти трьох підрозділів ГРУ та офіцерів російської розвідки через гібридні операції Москви.

Головні тези:

  • Уряд Великої Британії ввів санкції проти трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів російської розвідки.
  • Санкції були введені через участь в операціях з кібер- та інформаційного втручання по всьому світу на підтримку геополітичних та військових цілей Росії.
  • Шпигуни ГРУ проводять кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та загрози безпеці британських громадян.

Британія ввела санкції проти російського ГРУ

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Уточнюється, що санкції запровадили проти трьох підрозділів військового розвідувального агентства РФ (ГРУ), а також 18 офіцерів розвідки "за їхню участь в операціях з кібер- та інформаційного втручання по всьому світу на підтримку більш широких геополітичних та військових цілей Росії".

Зокрема обмеження торкнулися підрозділів, яких "викрито в участі в бомбардуванні Маріупольського театру, нападі на Юлію Скрипаль та кіберопераціях на підтримку незаконної війни Путіна в Україні".

Шпигуни ГРУ проводять кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та загрози безпеці британських громадян. Кремль не повинен сумніватися: ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не потерпимо. Ось чому ми вживаємо рішучих заходів щодо санкцій проти російських шпигунів.

Девід Леммі

Девід Леммі

Глава МЗС Британії

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