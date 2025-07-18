Британія запровадила санкції проти ГРУ через гібридні операції Росії — хто у списках

Шпигуни ГРУ проводять кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та загрози безпеці британських громадян. Кремль не повинен сумніватися: ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не потерпимо. Ось чому ми вживаємо рішучих заходів щодо санкцій проти російських шпигунів.