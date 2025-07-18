Британія запровадила санкції проти ГРУ через гібридні операції Росії — хто у списках

Уряд Великої Британії 18 липня ввів санкції проти трьох підрозділів ГРУ та офіцерів російської розвідки через гібридні операції Москви.
Головні тези:
- Уряд Великої Британії ввів санкції проти трьох підрозділів ГРУ та 18 офіцерів російської розвідки.
- Санкції були введені через участь в операціях з кібер- та інформаційного втручання по всьому світу на підтримку геополітичних та військових цілей Росії.
- Шпигуни ГРУ проводять кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та загрози безпеці британських громадян.
Британія ввела санкції проти російського ГРУ
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Зокрема обмеження торкнулися підрозділів, яких "викрито в участі в бомбардуванні Маріупольського театру, нападі на Юлію Скрипаль та кіберопераціях на підтримку незаконної війни Путіна в Україні".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-