Новий пакет санкцій проти РФ. На якому етапі знаходиться ЄС

Робота над новим санкційним пакетом проти країни-агресорки Росії вже стартувала, тож знаходиться на початковому етапі. Про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії.
Головні тези:
- Євросоюз не має наміру зупинятися у санкційній війні з Росією.
- Зміст нового пакету санкцій поки не розкривається.
ЄС уже працює над новими санкціями проти РФ
З офіційною заявою з цього приводу виступив шеф естонської дипломатії Естонії Маргус Тсахкна.
За його словами, офіційний Брюссель не має наміру зупинятися "на половинчастих заходах".
Естонський дипломат чітко дав зрозуміти, що робота над наступним, 19-м пакетом санкцій вже стартувала.
Як уже згадувалося раніше, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) ухвалив довгоочікуваний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
Що важливо розуміти, його довго не могли затвердити через спротив Словаччини і Мальти.
Окрім того, під санкційний удар ЄС потрапили 105 суден "тіньового флоту", ціна на російську нафту та банки країни-агресорки.
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