Новий пакет санкцій проти РФ. На якому етапі знаходиться ЄС
Категорія
Економіка
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Новий пакет санкцій проти РФ. На якому етапі знаходиться ЄС

ЄС
Джерело:  online.ua

Робота над новим санкційним пакетом проти країни-агресорки Росії вже стартувала, тож знаходиться на початковому етапі. Про це заявило Міністерство закордонних справ Естонії.

Головні тези:

  • Євросоюз не має наміру зупинятися у санкційній війні з Росією.
  • Зміст нового пакету санкцій поки не розкривається. 

ЄС уже працює над новими санкціями проти РФ

З офіційною заявою з цього приводу виступив шеф естонської дипломатії Естонії Маргус Тсахкна.

За його словами, офіційний Брюссель не має наміру зупинятися "на половинчастих заходах".

Естонський дипломат чітко дав зрозуміти, що робота над наступним, 19-м пакетом санкцій вже стартувала.

Кожен новий пакет підсилює наше послання: Україна не самотня, і Росія не залишиться безкарною, — наголосив Маргус Тсахкна.

Як уже згадувалося раніше, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) ухвалив довгоочікуваний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Що важливо розуміти, його довго не могли затвердити через спротив Словаччини і Мальти.

Пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії — семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

Окрім того, під санкційний удар ЄС потрапили 105 суден "тіньового флоту", ціна на російську нафту та банки країни-агресорки.

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