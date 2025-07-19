Австралия объявила о поставках Украине танков Abrams

Австралийское правительство официально подтвердило, что передало Силам обороны Украины танки M1A1 Abrams в рамках пакета помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов (160 миллионов долларов – ред.) для защиты от российской агрессии.

Украина получит десятки танков Abrams

Журналисты обращают внимание на то, что именно Австралия является одной из крупнейших стран-союзниц Украины за пределами НАТО.

Она оказывает Киеву помощь, боеприпасы и оборонное оборудование с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Что важно понимать, ВСУ уже получили большинство из 49 танков от Австралии.

Другая часть поступит в ближайшие месяцы — об этом заявил глава Минобороны Ричард Марлз.

Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и безнравственного вторжения России, — подчеркнул он. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что танки являются частью помощи на сумму 1,5 миллиарда австралийских долларов, которую Канберра предоставила Киеву.