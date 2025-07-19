Австралия объявила о поставках Украине танков Abrams

Австралийское правительство официально подтвердило, что передало Силам обороны Украины танки M1A1 Abrams в рамках пакета помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов (160 миллионов долларов – ред.) для защиты от российской агрессии.
Главные тезисы
- Танки M1A1 Abrams помогут Украине в продолжительной борьбе против незаконного вторжения России.
- ВСУ уже получили большинство из 49 танков от Австралии.
Украина получит десятки танков Abrams
Журналисты обращают внимание на то, что именно Австралия является одной из крупнейших стран-союзниц Украины за пределами НАТО.
Она оказывает Киеву помощь, боеприпасы и оборонное оборудование с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.
Что важно понимать, ВСУ уже получили большинство из 49 танков от Австралии.
Другая часть поступит в ближайшие месяцы — об этом заявил глава Минобороны Ричард Марлз.
Стоит обратить внимание на то, что танки являются частью помощи на сумму 1,5 миллиарда австралийских долларов, которую Канберра предоставила Киеву.
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