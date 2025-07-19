Когда Украина получит первую систему Patriot от Германии — данные СМИ

Согласно данным издания Bild, система противовоздушной обороны Patriot, которую официальный Берлин намерен оплатить для предоставления Украине, будет готова не раньше чем через 6-8 месяцев.

Украина не получит Patriot в ближайшее время

По словам журналистов, речь идет о системе Patriot, которую должна была получить Швейцария, однако она была подвинута в очереди ради Украины. Ее решила оплатить Германия.

Что важно понимать, данная система все еще дорабатывается американским оборонным подрядчиком Raytheon.

Главная проблема будет заключаться в том, что она будет готова не раньше чем через шесть-восемь месяцев.

Чтобы ускорить поставки Украины, Германия рассматривает возможность отправки Patriot из запасов своих Вооруженных сил. Замену необходимо будет заказать у Raytheon, а поставка займет годы. Поделиться

Официальный Берлин также не может игнорировать тот факт, что в Германии не хватает систем ПВО.

Следует отметить, что в 2022 году Бундесвер имел 12 систем Patriot, из которых три были переданы Украине.

Более того, указано, что еще две системы используются в Польше для охраны аэропорта в Жешуве.