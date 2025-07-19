Россияне совершили массированную атаку на Одессу и Павлоград

В течение ночи 18-19 июля под удары российских захватчиков попали разные регионы Украины. Однако самыми ощутимыми последствиями были в Одессе и Павлограде на Днепропетровщине.

Последствия атаки РФ в Одессу

Первый взрыв прогремел в городе около 00:21, позже их стало больше.

Местные власти официально подтвердили, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БПЛА заходило на город с разных сторон.

Как отметил начальник ОВА Олег Кипер, загорелась жилая многоэтажка, спасатели вытягивали людей из огненной ловушки.

В 01:59 мэр Труханов заявил о погибшем в результате массированной атаки российских беспилотников в Одессу.

Также стало известно о по меньшей мере трех пострадавших. Информация уточняется.

Последствия атаки РФ на Павлоград

В течение ночи 19 город пережил самую массированную атаку, поскольку враг использовал и дроны, и ракеты.

Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целили ракетами и беспилотниками. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Согласно последним данным, в результате атаки пострадали пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка. Вспыхнул пожар.