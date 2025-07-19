Россияне совершили массированную атаку на Одессу и Павлоград

В течение ночи 18-19 июля под удары российских захватчиков попали разные регионы Украины. Однако самыми ощутимыми последствиями были в Одессе и Павлограде на Днепропетровщине.
Главные тезисы
- Более 20 вражеских беспилотников атаковали Одессу с разных сторон.
- Россияне также совершили самую массированную атаку на Павлоград.
Последствия атаки РФ в Одессу
Первый взрыв прогремел в городе около 00:21, позже их стало больше.
Местные власти официально подтвердили, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БПЛА заходило на город с разных сторон.
Как отметил начальник ОВА Олег Кипер, загорелась жилая многоэтажка, спасатели вытягивали людей из огненной ловушки.
В 01:59 мэр Труханов заявил о погибшем в результате массированной атаки российских беспилотников в Одессу.
Также стало известно о по меньшей мере трех пострадавших. Информация уточняется.
Последствия атаки РФ на Павлоград
В течение ночи 19 город пережил самую массированную атаку, поскольку враг использовал и дроны, и ракеты.
Согласно последним данным, в результате атаки пострадали пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка. Вспыхнул пожар.
Уточненная информация будет опубликована впоследствии.
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