Россияне совершили массированную атаку на Одессу и Павлоград
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне совершили массированную атаку на Одессу и Павлоград

ДСНС Украины
Последствия атаки РФ в Одессу
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В течение ночи 18-19 июля под удары российских захватчиков попали разные регионы Украины. Однако самыми ощутимыми последствиями были в Одессе и Павлограде на Днепропетровщине.

Главные тезисы

  • Более 20 вражеских беспилотников атаковали Одессу с разных сторон.
  • Россияне также совершили самую массированную атаку на Павлоград.

Последствия атаки РФ в Одессу

Первый взрыв прогремел в городе около 00:21, позже их стало больше.

Местные власти официально подтвердили, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники — более 20 БПЛА заходило на город с разных сторон.

Как отметил начальник ОВА Олег Кипер, загорелась жилая многоэтажка, спасатели вытягивали людей из огненной ловушки.

В 01:59 мэр Труханов заявил о погибшем в результате массированной атаки российских беспилотников в Одессу.

Также стало известно о по меньшей мере трех пострадавших. Информация уточняется.

Последствия атаки РФ на Павлоград

В течение ночи 19 город пережил самую массированную атаку, поскольку враг использовал и дроны, и ракеты.

Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целили ракетами и беспилотниками.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Согласно последним данным, в результате атаки пострадали пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка. Вспыхнул пожар.

Уточненная информация будет опубликована впоследствии.

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