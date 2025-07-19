Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу та Павлоград
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу та Павлоград

ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Одесу
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Протягом ночі 18-19 липня під удари російських загарбників потрапили різні регіони України. Однак найвідчутнішими наслідки були в Одесі та Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Головні тези:

  • Понад 20 ворожих безпілотників атакували Одесу з різних боків.
  • Росіяни також здійснили наймасованішу атаку на Павлоград. 

Наслідки атаки РФ на Одесу

Перший вибух прогримів у місті близько 00:21, пізніше їх стало більше.

Місцева влада офіційно підтвердила, що Одесу атакували ворожі ударні безпілотники — понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків.

Як зазначив начальник ОВА Олег Кіпер, загорілася житлова багатоповерхівка, рятувальники витягають людей з вогняної пастки.

О 1:59 мер Труханов заявив про загиблого внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Одесу.

Також стало відомо про щонайменше трьох постраждалих. Інформація уточнюється.

Наслідки атаки РФ на Павлоград

Протягом ночі 19 місто пережило наймасованішу атаку, оскільки ворог використовував і дрони, і ракети.

Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки постраждали пожежна частина, промислові підприємства, 5-поверхівка. Спалахнула пожежа.

Уточнена інформація була оприлюднена згодом.

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