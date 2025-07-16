Окупанти РФ примусово мобілізують студентів у тимчасово окупованому Луганську
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ примусово мобілізують студентів у тимчасово окупованому Луганську

окупанти
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху опору АТЕШ в окупованому Луганську фіксують масштабну та приховану примусову мобілізацію, яку проводять представники окупаційної «влади» за підтримки російських силовиків.

Головні тези:

  • Окупанти РФ примусово мобілізують студентів у тимчасово окупованому Луганську, використовуючи загрози, тиск та дезінформацію.
  • Студентів змушують підписувати контракти або вибирати насильствену альтернативу без підготовки та мінімальних умов.
  • Методи залякування та обмеження доступу до інформації використовуються для приховування масштабів примусової мобілізації студентів.

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Мета — поповнення втрат на фронті коштом місцевих жителів, не готових і не навчених до участі у бойових діях.

Особливу увагу приділяють окупанти навчальним закладам міста. За даними, переданими агентами руху АТЕШ, щодня до будинків Луганського державного університету (ЛДУ), Луганського педагогічного університету (ЛДПУ) та Луганської академії внутрішніх справ (ЛАВС) заходять люди у військовій формі.

Під загрозою тиску та арешту студентів змушують підписувати контракти або просто насильно забирають та відправляють на складальні пункти — без підготовки та мінімальних умов.

Для приховування масштабів мобілізації використовуються методи залякування, дезінформації та обмеження доступу до інформації. Батькам повідомляють, що їхні діти «на військових зборах» чи «проходять практику», хоча насправді вони вже перебувають на лінії фронту — найчастіше без бронезахисту та елементарної медичної допомоги.

Ми продовжимо документувати злочини окупантів та передавати інформацію Силам оборони України. Наша мета — викрити брехню, захистити тих, кого ще можна врятувати, та наблизити визволення Луганська.

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