Агенти руху опору АТЕШ в окупованому Луганську фіксують масштабну та приховану примусову мобілізацію, яку проводять представники окупаційної «влади» за підтримки російських силовиків.
Головні тези:
- Окупанти РФ примусово мобілізують студентів у тимчасово окупованому Луганську, використовуючи загрози, тиск та дезінформацію.
- Студентів змушують підписувати контракти або вибирати насильствену альтернативу без підготовки та мінімальних умов.
- Методи залякування та обмеження доступу до інформації використовуються для приховування масштабів примусової мобілізації студентів.
У Луганську рашисти примусово мобілізують місцеве населення
Мета — поповнення втрат на фронті коштом місцевих жителів, не готових і не навчених до участі у бойових діях.
Особливу увагу приділяють окупанти навчальним закладам міста. За даними, переданими агентами руху АТЕШ, щодня до будинків Луганського державного університету (ЛДУ), Луганського педагогічного університету (ЛДПУ) та Луганської академії внутрішніх справ (ЛАВС) заходять люди у військовій формі.
Під загрозою тиску та арешту студентів змушують підписувати контракти або просто насильно забирають та відправляють на складальні пункти — без підготовки та мінімальних умов.
Ми продовжимо документувати злочини окупантів та передавати інформацію Силам оборони України. Наша мета — викрити брехню, захистити тих, кого ще можна врятувати, та наблизити визволення Луганська.
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