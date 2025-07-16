Оккупанты РФ принудительно мобилизуют студентов во временно оккупированном Луганске

Агенты движения сопротивления АТЕШ в оккупированном Луганске фиксируют масштабную и скрытую принудительную мобилизацию, проводимую представителями оккупационных «властей» при поддержке российских силовиков.
Главные тезисы
- Оккупанты РФ проводят принудительную мобилизацию студентов во Луганске с использованием угроз и давления.
- Сопротивление со стороны агентов движения АТЕШ фиксирует масштабную и скрытую мобилизацию и документирует преступления оккупантов.
- Студентов заставляют подписывать контракты или отправляют на фронт без подготовки, используя методы дезинформации и ограничения доступа к информации.
В Луганске решисты принудительно мобилизуют местное население
Цель — восполнение потерь на фронте за счет местных жителей, не готовых и не обученных к участию в боевых действиях.
Особое внимание уделяют оккупанты учебным заведениям города. По данным, переданным агентами движения АТЕШ, ежедневно в дома Луганского государственного университета (ЛГУ), Луганский педагогический университет (ЛГПУ) и Луганскую академию внутренних дел (ЛАВС) заходят люди в военной форме.
Под угрозой давления и ареста студентов заставляют подписывать контракты или просто насильно забирают и отправляют на сборочные пункты без подготовки и минимальных условий.
Мы продолжим документировать преступления окупантов и передавать информацию Силам обороны Украины. Наша цель — разоблачить ложь, защитить тех, кого можно спасти, и приблизить освобождение Луганска.
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