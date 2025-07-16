Оккупанты РФ принудительно мобилизуют студентов во временно оккупированном Луганске
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ принудительно мобилизуют студентов во временно оккупированном Луганске

оккупанты
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Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления АТЕШ в оккупированном Луганске фиксируют масштабную и скрытую принудительную мобилизацию, проводимую представителями оккупационных «властей» при поддержке российских силовиков.

Главные тезисы

  • Оккупанты РФ проводят принудительную мобилизацию студентов во Луганске с использованием угроз и давления.
  • Сопротивление со стороны агентов движения АТЕШ фиксирует масштабную и скрытую мобилизацию и документирует преступления оккупантов.
  • Студентов заставляют подписывать контракты или отправляют на фронт без подготовки, используя методы дезинформации и ограничения доступа к информации.

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Цель — восполнение потерь на фронте за счет местных жителей, не готовых и не обученных к участию в боевых действиях.

Особое внимание уделяют оккупанты учебным заведениям города. По данным, переданным агентами движения АТЕШ, ежедневно в дома Луганского государственного университета (ЛГУ), Луганский педагогический университет (ЛГПУ) и Луганскую академию внутренних дел (ЛАВС) заходят люди в военной форме.

Под угрозой давления и ареста студентов заставляют подписывать контракты или просто насильно забирают и отправляют на сборочные пункты без подготовки и минимальных условий.

Для сокрытия масштабов мобилизации используются методы устрашения, дезинформации и ограничения доступа к информации. Родителям сообщают, что их дети «на военном собрании» или «проходят практику», хотя на самом деле они уже находятся на линии фронта — чаще всего без бронезащиты и элементарной медицинской помощи.

Мы продолжим документировать преступления окупантов и передавать информацию Силам обороны Украины. Наша цель — разоблачить ложь, защитить тех, кого можно спасти, и приблизить освобождение Луганска.

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