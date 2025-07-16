Оккупанты РФ принудительно мобилизуют студентов во временно оккупированном Луганске

Агенты движения сопротивления АТЕШ в оккупированном Луганске фиксируют масштабную и скрытую принудительную мобилизацию, проводимую представителями оккупационных «властей» при поддержке российских силовиков.

В Луганске решисты принудительно мобилизуют местное население

Цель — восполнение потерь на фронте за счет местных жителей, не готовых и не обученных к участию в боевых действиях.

Особое внимание уделяют оккупанты учебным заведениям города. По данным, переданным агентами движения АТЕШ, ежедневно в дома Луганского государственного университета (ЛГУ), Луганский педагогический университет (ЛГПУ) и Луганскую академию внутренних дел (ЛАВС) заходят люди в военной форме.

Под угрозой давления и ареста студентов заставляют подписывать контракты или просто насильно забирают и отправляют на сборочные пункты без подготовки и минимальных условий.

Для сокрытия масштабов мобилизации используются методы устрашения, дезинформации и ограничения доступа к информации. Родителям сообщают, что их дети «на военном собрании» или «проходят практику», хотя на самом деле они уже находятся на линии фронта — чаще всего без бронезащиты и элементарной медицинской помощи. Поделиться