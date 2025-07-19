Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Потери российских захватчиков в войне против Украины продолжают стремительно расти. В течение 18 июля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и шесть других важных целей врага.

Главные тезисы

  • Начался 1242 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 19 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1040950 (+1120) человек

  • боевых бронированных машин — 23012 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 30531 (+46) ед.

  • РСЗО — 1442 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1198 (+1) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 46712 (+163) ед.

  • крылатых ракет — 3492 (+1) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55606 (+112) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу.

Более того, враг использовал для поражения 3843 дрона-камикадзе и произвел 5825 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.

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