Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Втрати російських загарбників у війні проти України продовжують стрімко та невпинно зростати. Протягом 18 липня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно уразили уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та шість інших важливих цілей ворога.

Головні тези:

  • Почався 1242 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 19 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1040950 (+1120 ) осіб

  • бойових броньованих машин — 23012 (+7) од.

  • артилерійських систем — 30531 (+46) од.

  • РСЗВ — 1442 (+1) од.

  • засобів ППО — 1198 (+1) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 46712 (+163) од.

  • крилатих ракет — 3492 (+1) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 55606 (+112) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу.

Ба більше, ворог використав для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснив 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню.

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