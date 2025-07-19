Росія потрапила під удари сотень українських дронів — відео

Протягом ночі 18 та 19 липня у країні-агресорці РФ знову гриміли потужні вибухи. Міністерство оборони Росії стверджує, що їхні сили ППО відбивали одразу дві хвилі атак. Деякі українські дрони змогли дістатися навіть до Москви.

Сотні дронів атакували Росію

Міноборони РФ стверджує, що у період з 18:15 до 23:05 18 липня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 87 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

48 — над територією Брянської області,

12 — над територією Орловської області,

10 — над територією Калузької області,

8 — над територією Ростовської області,

5 — над територією Московського регіону, в тому числі два, що летіли на Москву,

по одному БПЛА — над територіями Тульської, Курської, Смоленської та Воронезької областей.

Нова хвиля атаки розпочалася вночі 19 липня.

Російські сили ППО нібито знищили та перехопили 71 український безпілотний літальний апарат літакового типу:

▪️ 24 — над територією Ростовської області,

▪️ 16 — над територією Московського регіону, у тому числі 13, що летіли на Москву,

▪️ 11 — над територією Брянської області,

▪️ 10 — над територією Калузької області,

▪️ 3 — над територією Курської області,

▪️ по два — над територіями Орловської, Тульської та Липецької областей,

▪️1 — над територією Краснодарського краю.