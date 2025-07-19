Росія потрапила під удари сотень українських дронів — відео
Категорія
Події
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Росія потрапила під удари сотень українських дронів — відео

Сотні дронів атакували Росію
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Джерело:  online.ua

Протягом ночі 18 та 19 липня у країні-агресорці РФ знову гриміли потужні вибухи. Міністерство оборони Росії стверджує, що їхні сили ППО відбивали одразу дві хвилі атак. Деякі українські дрони змогли дістатися навіть до Москви.

Головні тези:

  • Нова хвиля атаки спричинила транспортний колапс з затримкою понад 50 потягів.
  • Мер Москви Собянін показав, які відбивали повітряний напад на столицю РФ.

Сотні дронів атакували Росію

Міноборони РФ стверджує, що у період з 18:15 до 23:05 18 липня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 87 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

  • 48 — над територією Брянської області,

  • 12 — над територією Орловської області,

  • 10 — над територією Калузької області,

  • 8 — над територією Ростовської області,

  • 5 — над територією Московського регіону, в тому числі два, що летіли на Москву,

  • по одному БПЛА — над територіями Тульської, Курської, Смоленської та Воронезької областей.

Нова хвиля атаки розпочалася вночі 19 липня.

Російські сили ППО нібито знищили та перехопили 71 український безпілотний літальний апарат літакового типу:

▪️ 24 — над територією Ростовської області,

▪️ 16 — над територією Московського регіону, у тому числі 13, що летіли на Москву,

▪️ 11 — над територією Брянської області,

▪️ 10 — над територією Калузької області,

▪️ 3 — над територією Курської області,

▪️ по два — над територіями Орловської, Тульської та Липецької областей,

▪️1 — над територією Краснодарського краю.

На тлі нової атаки дронів у Росії вкотре почався транспортний колапс. Цього разу затримуються понад 50 потягів.

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