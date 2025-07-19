Россия попала под удары сотен украинских дронов — видео

В течение ночи 18 и 19 июля в стране-агрессоре РФ снова гремели мощные взрывы. Министерство обороны России утверждает, что их силы ПВО отражали сразу две волны атак. Некоторые украинские дроны смогли добраться даже до Москвы.

Сотни дронов атаковали Россию

Минобороны РФ утверждает, что в период с 18:15 до 23:05 18 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

48 — над территорией Брянской области,

12 — над территорией Орловской области,

10 — над территорией Калужской области,

8 — над территорией Ростовской области,

5 — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву,

по одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Новая волна атаки началась ночью 19 июля.

Российские силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

▪️ 24 — над территорией Ростовской области,

▪️ 16 — над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву,

▪️ 11 — над территорией Брянской области,

▪️ 10 — над территорией Калужской области,

▪️ 3 — над территорией Курской области,

▪️ по два — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей,

▪️1 — над территорией Краснодарского края.