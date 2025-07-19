Россия попала под удары сотен украинских дронов — видео

В течение ночи 18 и 19 июля в стране-агрессоре РФ снова гремели мощные взрывы. Министерство обороны России утверждает, что их силы ПВО отражали сразу две волны атак. Некоторые украинские дроны смогли добраться даже до Москвы.
Главные тезисы
- Новая волна атаки повлекла за собой транспортный коллапс с задержкой более 50 поездов.
- Мэр Москвы Собянин показал, как отбивали воздушное нападение на столицу РФ.
Сотни дронов атаковали Россию
Минобороны РФ утверждает, что в период с 18:15 до 23:05 18 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
48 — над территорией Брянской области,
12 — над территорией Орловской области,
10 — над территорией Калужской области,
8 — над территорией Ростовской области,
5 — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву,
по одному БПЛА — над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.
Новая волна атаки началась ночью 19 июля.
Российские силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
▪️ 24 — над территорией Ростовской области,
▪️ 16 — над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву,
▪️ 11 — над территорией Брянской области,
▪️ 10 — над территорией Калужской области,
▪️ 3 — над территорией Курской области,
▪️ по два — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей,
▪️1 — над территорией Краснодарского края.
На фоне новой атаки дронов в России в очередной раз начался транспортный коллапс. В этот раз задерживаются более 50 поездов.
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