Коли Україна отримає першу систему Patriot від Німеччини — дані ЗМІ

Згідно з даними видання Bild, система протиповітряної оборони Patriot, яку офіційний Берлін має намір оплатити для надання Україні, буде готова не раніше ніж за 6-8 місяців.
Головні тези:
- Допрацювання системи Patriot виконується американським підрядником Raytheon.
- Щоб прискорити постачання, Німеччина може використати системи Patriot із власних запасів.
Україна не отримає Patriot найближчим часом
За словами журналістів, йдеться про систему Patriot, яку повинна була отримати Швейцарія, однак її посунули у черзі заради України. Її вирішила оплатити Німеччина.
Що важливо розуміти, ця система все ще допрацьовується американським оборонним підрядником Raytheon.
Головна проблема буде полягати в тому, що вона буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців.
Офіційний Берлін також не може ігнорувати той факт, що Німеччині бракує систем ППО.
Варто зазначити, що у 2022 році Бундесвер мав 12 систем Patriot, з яких три були передані Україні.
Ба більше, вказано, що ще дві системи використовуються в Польщі для охорони аеропорту в Жешуві.
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