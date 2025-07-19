Коли Україна отримає першу систему Patriot від Німеччини — дані ЗМІ

Згідно з даними видання Bild, система протиповітряної оборони Patriot, яку офіційний Берлін має намір оплатити для надання Україні, буде готова не раніше ніж за 6-8 місяців.

Україна не отримає Patriot найближчим часом

За словами журналістів, йдеться про систему Patriot, яку повинна була отримати Швейцарія, однак її посунули у черзі заради України. Її вирішила оплатити Німеччина.

Що важливо розуміти, ця система все ще допрацьовується американським оборонним підрядником Raytheon.

Головна проблема буде полягати в тому, що вона буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців.

Щоб іще пришвидшити постачання Україні, Німеччина розглядає можливість відправки Patriot із запасів своїх Збройних сил. Заміну необхідно буде замовити у Raytheon, а поставка займе роки. Поширити

Офіційний Берлін також не може ігнорувати той факт, що Німеччині бракує систем ППО.

Варто зазначити, що у 2022 році Бундесвер мав 12 систем Patriot, з яких три були передані Україні.

Ба більше, вказано, що ще дві системи використовуються в Польщі для охорони аеропорту в Жешуві.