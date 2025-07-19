Коли Україна отримає першу систему Patriot від Німеччини — дані ЗМІ
Категорія
Політика
Дата публікації

Коли Україна отримає першу систему Patriot від Німеччини — дані ЗМІ

Україна не отримає Patriot найближчим часом
Read in English
Джерело:  Bild

Згідно з даними видання Bild, система протиповітряної оборони Patriot, яку офіційний Берлін має намір оплатити для надання Україні, буде готова не раніше ніж за 6-8 місяців.

Головні тези:

  • Допрацювання системи Patriot виконується американським підрядником Raytheon.
  • Щоб прискорити постачання, Німеччина може використати системи Patriot із власних запасів.

Україна не отримає Patriot найближчим часом

За словами журналістів, йдеться про систему Patriot, яку повинна була отримати Швейцарія, однак її посунули у черзі заради України. Її вирішила оплатити Німеччина.

Що важливо розуміти, ця система все ще допрацьовується американським оборонним підрядником Raytheon.

Головна проблема буде полягати в тому, що вона буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців.

Щоб іще пришвидшити постачання Україні, Німеччина розглядає можливість відправки Patriot із запасів своїх Збройних сил. Заміну необхідно буде замовити у Raytheon, а поставка займе роки.

Офіційний Берлін також не може ігнорувати той факт, що Німеччині бракує систем ППО.

Варто зазначити, що у 2022 році Бундесвер мав 12 систем Patriot, з яких три були передані Україні.

Ба більше, вказано, що ще дві системи використовуються в Польщі для охорони аеропорту в Жешуві.

Три системи зараз оновлюються збройними силами Німеччини, тому наразі вони не готові до використання, а ще принаймні одна потрібна для навчань.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу та Павлоград
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Одесу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україну на перше місце". Що відомо про новий план Трампа
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?