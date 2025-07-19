Более 30 ракет и 300 дронов. Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в течение ночи 18-19 июля российские захватчики в очередной раз совершали массированное воздушное нападение на Украину. На этот раз использовал более 30 ракет и более 300 ударных дронов.
Главные тезисы
- В результате атак пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская и другие области.
- Президент подтвердил, что в Одессе есть погибший и раненые.
Как Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
По словам украинского лидера, до сих пор продолжается уничтожение вражеских целей, а также спасательные работы после атаки.
Глава государства обращает внимание на то, что в Одессе россияне снова попали в жилой дом.
Сейчас известно об одном погибшем и 6 раненых, среди них ребенок.
На этом фоне глава государства выразил благодарность союзникам, помогающим защищать украинцев от российских атак.
В первую очередь речь идет о совместном производстве оружия, инвестициях в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставлении систем ПВО и ракет к ним.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-