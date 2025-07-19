Более 30 ракет и 300 дронов. Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Более 30 ракет и 300 дронов. Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Владимир Зеленский
Как Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
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Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в течение ночи 18-19 июля российские захватчики в очередной раз совершали массированное воздушное нападение на Украину. На этот раз использовал более 30 ракет и более 300 ударных дронов.

Главные тезисы

  • В результате атак пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская и другие области.
  • Президент подтвердил, что в Одессе есть погибший и раненые.

Как Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

По словам украинского лидера, до сих пор продолжается уничтожение вражеских целей, а также спасательные работы после атаки.

Пострадали: Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области. В Сумах повредили критическую инфраструктуру — без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что в Одессе россияне снова попали в жилой дом.

Сейчас известно об одном погибшем и 6 раненых, среди них ребенок.

Мои соболезнования родным и близким. Били ракетами и дронами по Павлограду. Повредили жилой дом, важную инфраструктуру. Везде, где это необходимо, сейчас работают и помогают все службы, восстанавливают места и помогают людям после атаки, — подчеркнул Зеленский.

На этом фоне глава государства выразил благодарность союзникам, помогающим защищать украинцев от российских атак.

В первую очередь речь идет о совместном производстве оружия, инвестициях в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставлении систем ПВО и ракет к ним.

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