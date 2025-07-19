Понад 30 ракет та 300 дронів. Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, протягом ночі 18-19 липня російські загарбники вкотре здійснювали масований повітряний напад на Україну. Цього разу використав понад 30 ракет та більш ніж 300 ударних дронів.

Як Зеленський відреагував на нову атаку РФ

За словами українського лідера, досі триває знищення ворожих цілей, а також рятувальні роботи після атаки.

Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру — без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що в Одесі росіяни знову влучили у житловий будинок.

Наразі відомо про одного загиблого та 6 поранених, серед них дитина.

Мої співчуття рідним та близьким. Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки, — наголосив Зеленський. Поширити

На цьому тлі глава держави висловив вдячність союзникам, які допомагають захищати українців від російських атак.