Понад 30 ракет та 300 дронів. Зеленський відреагував на нову атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 30 ракет та 300 дронів. Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Володимир Зеленський
пожежа
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Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, протягом ночі 18-19 липня російські загарбники вкотре здійснювали масований повітряний напад на Україну. Цього разу використав понад 30 ракет та більш ніж 300 ударних дронів.

Головні тези:

  • У результаті атак постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська та інші області.
  • Президент підтвердив, що в Одесі є загиблий та поранені.

Як Зеленський відреагував на нову атаку РФ

За словами українського лідера, досі триває знищення ворожих цілей, а також рятувальні роботи після атаки.

Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру — без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що в Одесі росіяни знову влучили у житловий будинок.

Наразі відомо про одного загиблого та 6 поранених, серед них дитина.

Мої співчуття рідним та близьким. Били ракетами і дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки, — наголосив Зеленський.

На цьому тлі глава держави висловив вдячність союзникам, які допомагають захищати українців від російських атак.

Насамперед йдеться про спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них.

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