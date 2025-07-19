Понад 30 ракет та 300 дронів. Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, протягом ночі 18-19 липня російські загарбники вкотре здійснювали масований повітряний напад на Україну. Цього разу використав понад 30 ракет та більш ніж 300 ударних дронів.
Головні тези:
- У результаті атак постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська та інші області.
- Президент підтвердив, що в Одесі є загиблий та поранені.
Як Зеленський відреагував на нову атаку РФ
За словами українського лідера, досі триває знищення ворожих цілей, а також рятувальні роботи після атаки.
Глава держави звертає увагу на те, що в Одесі росіяни знову влучили у житловий будинок.
Наразі відомо про одного загиблого та 6 поранених, серед них дитина.
На цьому тлі глава держави висловив вдячність союзникам, які допомагають захищати українців від російських атак.
Насамперед йдеться про спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них.
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