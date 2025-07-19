Австралія оголосила про постачання Україні танків Abrams
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Австралія оголосила про постачання Україні танків Abrams

Abrams
Джерело:  Reuters

Австралійський уряд офіційно підтвердив, що передав Силам оборони України танки M1A1 Abrams у межах пакета допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів (160 мільйонів доларів - ред.) для захисту від російської агресії.

Головні тези:

  • Танки M1A1 Abrams допоможуть Україні у тривалій боротьбі проти незаконного вторгнення Росії.
  • ЗСУ вже отримали більшість із 49 танків від Австралії.

Україна отримає десятки танків Abrams

Журналісти звертають увагу на те, що саме Австралія — одна з найбільших країн-союзниць України поза межами НАТО.

Вона надає Києву допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Що важливо розуміти, ЗСУ вже отримали більшість із 49 танків від Австралії.

Інша частина надійде в найближчі місяці — про це заявив глава Міноборони Річард Марлз.

Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії, — наголосив він.

Варто звернути увагу на те, що танки є частиною допомоги на суму 1,5 мільярда австралійських доларів, яку Канберра надала Києву.

Австралія також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, включно з бокситами, до Росії, а також запровадила санкції проти близько 1000 російських осіб та організацій.

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