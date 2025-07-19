Австралія оголосила про постачання Україні танків Abrams

Австралійський уряд офіційно підтвердив, що передав Силам оборони України танки M1A1 Abrams у межах пакета допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів (160 мільйонів доларів - ред.) для захисту від російської агресії.
Головні тези:
- Танки M1A1 Abrams допоможуть Україні у тривалій боротьбі проти незаконного вторгнення Росії.
- ЗСУ вже отримали більшість із 49 танків від Австралії.
Україна отримає десятки танків Abrams
Журналісти звертають увагу на те, що саме Австралія — одна з найбільших країн-союзниць України поза межами НАТО.
Вона надає Києву допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.
Що важливо розуміти, ЗСУ вже отримали більшість із 49 танків від Австралії.
Інша частина надійде в найближчі місяці — про це заявив глава Міноборони Річард Марлз.
Варто звернути увагу на те, що танки є частиною допомоги на суму 1,5 мільярда австралійських доларів, яку Канберра надала Києву.
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