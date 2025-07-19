Россия ударила 6 КАБами по Шостке — видео

19 июля российские оккупанты в очередной раз совершили атаку на Сумскую область. В этот раз под удары врага попала Шостка.

Что известно об атаке РФ на Шостку

О ситуации в городе рассказала пресс-служба Сумской областной военной администрации.

Так, указано, что после 10:00 российские захватчики повторно атаковали Шостку — шестью управляемыми авиабомбами.

Зафиксировано прицельное попадание. Начался пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

По словам представителей местных властей, последствия атаки выясняются и будут объявлены чуть позже.

Стоит также отметить, что ночью 19 июля армия РФ захватила Яблоновку в Сумской области.

Об этом заявил аналитический проект DeepState.

Фото: DeepState

Кроме информации об оккупированной Яблоновке, аналитики сообщили о продвижении врага возле Юнаковки на Сумщине, Домашнего и Романовки на Харьковщине, Торецка Донецкой области.

Что важно понимать, в течение ночи 18 и 19 июля армия РФ атаковала Украину 379 средствами воздушного нападения.