Россия ударила 6 КАБами по Шостке — видео

19 июля российские оккупанты в очередной раз совершили атаку на Сумскую область. В этот раз под удары врага попала Шостка.
Главные тезисы
- Пресс-служба Сумской областной военной администрации объявит последствия атаки на Шостку чуть позже.
- Также известно, что россияне захватили еще один населенный пункт в Сумской области.
Что известно об атаке РФ на Шостку
О ситуации в городе рассказала пресс-служба Сумской областной военной администрации.
Так, указано, что после 10:00 российские захватчики повторно атаковали Шостку — шестью управляемыми авиабомбами.
По словам представителей местных властей, последствия атаки выясняются и будут объявлены чуть позже.
Стоит также отметить, что ночью 19 июля армия РФ захватила Яблоновку в Сумской области.
Об этом заявил аналитический проект DeepState.
Кроме информации об оккупированной Яблоновке, аналитики сообщили о продвижении врага возле Юнаковки на Сумщине, Домашнего и Романовки на Харьковщине, Торецка Донецкой области.
Что важно понимать, в течение ночи 18 и 19 июля армия РФ атаковала Украину 379 средствами воздушного нападения.
Силы ПВО успешно уничтожили 208 дронов и ракет противника. Более того, еще 136 целей были локационно потеряны и подавлены РЭБ.
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