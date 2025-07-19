"Быстро угасает". Трамп высмеял Россию, Китай и их союзников

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, организация БРИКС теряет свое влияние после того, как он пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении входящих в него стран. Что важно понимать, речь идет о Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.

Трамп считает, что БРИКС начала угасать

Глава Белого дома напомнил о том, как члены БРИКС "пытались бросить вызов доллару".

Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро "угасает", но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, доминирование доллара… И я сказал: "Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%". Дональд Трамп Президент США

Как отметил американский лидер, после этого члены БРИКС "провели встречу, которую почти никто не посетил".

Они сказали: "Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины". Это потрясающе, — публично похвастался Дональд Трамп. Поделиться

Что важно понимать, недавно президент США пригрозил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительной пошлиной в размере 10%.