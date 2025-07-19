"Быстро угасает". Трамп высмеял Россию, Китай и их союзников
Категория
Экономика
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"Быстро угасает". Трамп высмеял Россию, Китай и их союзников

Трамп
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Источник:  online.ua

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, организация БРИКС теряет свое влияние после того, как он пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении входящих в него стран. Что важно понимать, речь идет о Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.

Главные тезисы

  • БРИКС еще раз попала под шквал критики со стороны Трампа.
  • Как считает последний, члены организации действительно испугались его угроз.

Трамп считает, что БРИКС начала угасать

Глава Белого дома напомнил о том, как члены БРИКС "пытались бросить вызов доллару".

Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро "угасает", но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, доминирование доллара… И я сказал: "Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как отметил американский лидер, после этого члены БРИКС "провели встречу, которую почти никто не посетил".

Они сказали: "Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины". Это потрясающе, — публично похвастался Дональд Трамп.

Что важно понимать, недавно президент США пригрозил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительной пошлиной в размере 10%.

Глава Белого дома много раз критиковал БРИКС. Это организация была создана для укрепления позиций стран-членов на международной арене и противостояния США и Западной Европе.

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