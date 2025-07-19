"Быстро угасает". Трамп высмеял Россию, Китай и их союзников

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, организация БРИКС теряет свое влияние после того, как он пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении входящих в него стран. Что важно понимать, речь идет о Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.
Главные тезисы
- БРИКС еще раз попала под шквал критики со стороны Трампа.
- Как считает последний, члены организации действительно испугались его угроз.
Трамп считает, что БРИКС начала угасать
Глава Белого дома напомнил о том, как члены БРИКС "пытались бросить вызов доллару".
Как отметил американский лидер, после этого члены БРИКС "провели встречу, которую почти никто не посетил".
Что важно понимать, недавно президент США пригрозил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительной пошлиной в размере 10%.
Глава Белого дома много раз критиковал БРИКС. Это организация была создана для укрепления позиций стран-членов на международной арене и противостояния США и Западной Европе.
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