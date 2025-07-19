"Швидко згасає". Трамп висміяв Росію, Китай і їхніх союзників

На переконання американського лідера Дональда Трампа, організація БРІКС втрачає свій вплив після того, як він пригрозив запровадити додаткові 10-відсоткові мита щодо тих країн, які до нього входять. Що важливо розуміти, йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай та ПАР.
Головні тези:
- БРІКС вкотре потрапила під шквал критики з боку Трампа.
- Як вважає останній, члени організації дійсно злякалися його погроз.
Трамп вважає, що БРІКС почала згасати
Очільник Білого дому нагадав про те, як члени БРІКС "намагалися кинути виклик долару".
Як зазначив американський лідер, після цього члени БРІКС "провели зустріч, яку майже ніхто не відвідав".
Що важливо розуміти, нещодавно президент США пригрозив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.
Очільник Білого дому багато разів критикував БРІКС. Це організація, яка була створена для зміцнення позицій країн-членів на міжнародній арені та протистояння США та Західній Європі.
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