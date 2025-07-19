"Швидко згасає". Трамп висміяв Росію, Китай і їхніх союзників
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Швидко згасає". Трамп висміяв Росію, Китай і їхніх союзників

Трамп
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Джерело:  online.ua

На переконання американського лідера Дональда Трампа, організація БРІКС втрачає свій вплив після того, як він пригрозив запровадити додаткові 10-відсоткові мита щодо тих країн, які до нього входять. Що важливо розуміти, йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай та ПАР.

Головні тези:

  • БРІКС вкотре потрапила під шквал критики з боку Трампа.
  • Як вважає останній, члени організації дійсно злякалися його погроз.

Трамп вважає, що БРІКС почала згасати

Очільник Білого дому нагадав про те, як члени БРІКС "намагалися кинути виклик долару".

Є така невелика група під назвою БРІКС. Вона швидко "згасає", але суть в тому, що вони хотіли спробувати підірвати долар, його домінування… І я сказав: "Всім країнам, що входять до БРІКС, ми введемо мито в розмірі 10%.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як зазначив американський лідер, після цього члени БРІКС "провели зустріч, яку майже ніхто не відвідав".

Вони сказали: "Дайте нам спокій. Ми не хочемо, щоб на нас вводили мита". Це приголомшливо, — публічно похизувався Дональд Трамп.

Що важливо розуміти, нещодавно президент США пригрозив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.

Очільник Білого дому багато разів критикував БРІКС. Це організація, яка була створена для зміцнення позицій країн-членів на міжнародній арені та протистояння США та Західній Європі.

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