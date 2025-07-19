Уровень бедности в Украине стремительно растет

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев официально подтвердил, что уровень бедности в Украине за последние 3 года вырос почти вдвое. Что важно понимать, по состоянию на сегодня он составляет около 37%.

Уровень бедности в Украине продолжает расти

Это объясняется тем, что все происходящие в стране экономические процессы — они происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война, на это влияют негативные ожидания и все остальное. Даниил Гетманцев Руководитель финансового комитета ВРУ

По словам Гетманцева, завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию.

Он также четко дал понять, что ждать мира недостаточно — нужно прямо сейчас начинать обсуждать вопросы прожиточного минимума.

Сам по себе мир влечет за собой то, что люди начинают богатеть и бедность уменьшается. Мы собственно это можем даже по собственной статистике увидеть, когда у нас был 14-й год и бедность выросла. И после 14 года она уменьшалась до 22-го года, — подчеркнул Гетманцев. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Всемирный банк начал измерять уровень бедности по-новому.

Украина попала в список стран с доходами выше среднего исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году.