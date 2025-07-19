Уровень бедности в Украине стремительно растет

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев официально подтвердил, что уровень бедности в Украине за последние 3 года вырос почти вдвое. Что важно понимать, по состоянию на сегодня он составляет около 37%.
Главные тезисы
- Рост бедности спровоцирован войной. После наступления мира ситуация начнет улучшаться.
- Всемирный банк утверждает, что Украина входит в список стран с доходами выше среднего.
Уровень бедности в Украине продолжает расти
По словам Гетманцева, завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию.
Он также четко дал понять, что ждать мира недостаточно — нужно прямо сейчас начинать обсуждать вопросы прожиточного минимума.
Как уже упоминалось ранее, Всемирный банк начал измерять уровень бедности по-новому.
Украина попала в список стран с доходами выше среднего исходя из рейтинга, опубликованного в 2024 году.
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