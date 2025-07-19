Украина спасла еще 11 детей из ВОТ и России
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла еще 11 детей из ВОТ и России

Украина никогда не забывает о спасении детей
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Источник:  Андрей Ермак

19 июля стало известно, что в рамках инициативы украинского лидера Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Возвращение детей оказалось сложным процессом из-за давления органов опеки РФ.
  • Успешная операция была результатом работы, которая продолжалась более года.

Украина никогда не забывает о спасении детей

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрея Ермака, речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет.

Особенно поразила история семьи, из которой мы вернули пятерых родных братьев и сестер. Детей вывезли в Россию, и долгое время о них не было никакой информации. Лишь со временем они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и просили: заберите нас домой.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Глава ОПУ

По его словам, даже после этого путь домой оказался очень непростым.

Ключевая проблема заключалась в том, что органы опеки РФ оказывали давление, затягивали процесс, заставляли менять свое мнение.

Что важно понимать, спасение украинских детей удалось реализовать только после более чем года упорной и кропотливой работы.

Эта история — еще одно напоминание: Украина не останавливается, пока ее дети вне дома. Благодарен нашим партнерам — Государству Катар за посредничество, а также команде Офиса Омбудсмана Украины за слаженную и принципиальную работу.

Андрей Ермак подчеркнул: власть выполняет задачу президента Владимира Зеленского — вернуть всех.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

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