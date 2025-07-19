Украина спасла еще 11 детей из ВОТ и России

19 июля стало известно, что в рамках инициативы украинского лидера Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Возвращение детей оказалось сложным процессом из-за давления органов опеки РФ.
- Успешная операция была результатом работы, которая продолжалась более года.
Украина никогда не забывает о спасении детей
Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрея Ермака, речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет.
По его словам, даже после этого путь домой оказался очень непростым.
Ключевая проблема заключалась в том, что органы опеки РФ оказывали давление, затягивали процесс, заставляли менять свое мнение.
Что важно понимать, спасение украинских детей удалось реализовать только после более чем года упорной и кропотливой работы.
Андрей Ермак подчеркнул: власть выполняет задачу президента Владимира Зеленского — вернуть всех.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
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