Украина спасла еще 11 детей из ВОТ и России

19 июля стало известно, что в рамках инициативы украинского лидера Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и страны-агрессорки РФ.

Украина никогда не забывает о спасении детей

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрея Ермака, речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет.

Особенно поразила история семьи, из которой мы вернули пятерых родных братьев и сестер. Детей вывезли в Россию, и долгое время о них не было никакой информации. Лишь со временем они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и просили: заберите нас домой. Андрей Ермак Глава ОПУ

По его словам, даже после этого путь домой оказался очень непростым.

Ключевая проблема заключалась в том, что органы опеки РФ оказывали давление, затягивали процесс, заставляли менять свое мнение.

Что важно понимать, спасение украинских детей удалось реализовать только после более чем года упорной и кропотливой работы.

Эта история — еще одно напоминание: Украина не останавливается, пока ее дети вне дома. Благодарен нашим партнерам — Государству Катар за посредничество, а также команде Офиса Омбудсмана Украины за слаженную и принципиальную работу. Поделиться

Андрей Ермак подчеркнул: власть выполняет задачу президента Владимира Зеленского — вернуть всех.