Україна врятувала ще 11 дітей із ТОТ та Росії

19 липня стало відомо, що у межах ініціативи українського лідера Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та країни-агресорки РФ.

Україна ніколи не забуває про порятунок дітей

Як повідомив глава Офісу президента України Андрія Єрмака, йдеться про неповнолітніх віком від 10 до 17 років.

Особливо вразила історія родини, з якої ми повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому. Андрій Єрмак Глава ОПУ

За його словами, навіть після цього шлях додому виявився вкрай непростим.

Ключова проблема полягала в тому, що органи опіки РФ здійснювали тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку.

Що важливо розуміти, порятунок українських дітей вдалося реалізувати лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи.

Ця історія — ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома. Вдячний нашим партнерам — Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу. Поширити

Андрій Єрмак наголосив: влада виконує завдання президента Володимира Зеленського — повернути всіх.