Україна врятувала ще 11 дітей із ТОТ та Росії

19 липня стало відомо, що у межах ініціативи українського лідера Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- Повернення дітей виявилося складним процесом через тиск органів опіки РФ.
- Успішна операція була результатом роботи, як тривала понад рік.
Україна ніколи не забуває про порятунок дітей
Як повідомив глава Офісу президента України Андрія Єрмака, йдеться про неповнолітніх віком від 10 до 17 років.
За його словами, навіть після цього шлях додому виявився вкрай непростим.
Ключова проблема полягала в тому, що органи опіки РФ здійснювали тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку.
Що важливо розуміти, порятунок українських дітей вдалося реалізувати лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи.
Андрій Єрмак наголосив: влада виконує завдання президента Володимира Зеленського — повернути всіх.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
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