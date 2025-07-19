Україна врятувала ще 11 дітей із ТОТ та Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала ще 11 дітей із ТОТ та Росії

Україна врятувала ще 11 дітей із ТОТ та Росії
Джерело:  Андрій Єрмак

19 липня стало відомо, що у межах ініціативи українського лідера Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • Повернення дітей виявилося складним процесом через тиск органів опіки РФ.
  • Успішна операція була результатом роботи, як тривала понад рік.

Україна ніколи не забуває про порятунок дітей

Як повідомив глава Офісу президента України Андрія Єрмака, йдеться про неповнолітніх віком від 10 до 17 років.

Особливо вразила історія родини, з якої ми повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Глава ОПУ

За його словами, навіть після цього шлях додому виявився вкрай непростим.

Ключова проблема полягала в тому, що органи опіки РФ здійснювали тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку.

Що важливо розуміти, порятунок українських дітей вдалося реалізувати лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи.

Ця історія — ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома. Вдячний нашим партнерам — Державі Катар за посередництво, а також команді Офісу Омбудсмана України за злагоджену і принципову роботу.

Андрій Єрмак наголосив: влада виконує завдання президента Володимира Зеленського — повернути всіх.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

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