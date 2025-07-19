Рівень бідності в Україні стрімко зростає
Категорія
Економіка
Дата публікації

Рівень бідності в Україні стрімко зростає

Рівень бідності в Україні продовжує зростати
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Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев офіційно підтвердив, що рівень бідності в Україні за останні 3 роки зріс майже удвічі. Що важливо розуміти, станом на сьогодні він становить близько 37%. 

Головні тези:

  • Зростання бідності спровоковане війною. Після настання миру ситуація почне покращуватися.
  • Світовий банк стверджує, що Україна належить до країн із доходами вище середнього.

Рівень бідності в Україні продовжує зростати

Це пояснюється тим, що всі економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінусу, бо на це впливає війна, на це впливають негативні очікування і все інше.

Данило Гетманцев

Данило Гетманцев

Очільник фінансового комітету ВРУ

За словами Гетманцева, завершення бойових дій принесе протилежну тенденцію.

Він також чітко дав зрозуміти, що чекати миру недостатньо — потрібно просто зараз починати обговорювати питання прожиткового мінімуму.

Сам по собі мир тягне за собою те, що люди починають багатшати і бідність зменшується. Ми, власне, це можемо навіть за власною статистикою побачити, коли у нас був 14-й рік і бідність зросла. І після 14 року вона зменшувалася аж до 22-го року, — наголосив Гетманцев.

Як уже згадувалося раніше, Світовий банк почав вимірювати рівень бідності по-новому.

Україна потрапила до списку країн із доходами вище середнього, виходячи з рейтингу, опублікованого 2024 року.

Щоб не потрапити за межу бідності, доходи мають бути більшими за 8,3 долари на день (приблизно 348 грн).

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