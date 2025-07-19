Рівень бідності в Україні стрімко зростає

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев офіційно підтвердив, що рівень бідності в Україні за останні 3 роки зріс майже удвічі. Що важливо розуміти, станом на сьогодні він становить близько 37%.
Головні тези:
- Зростання бідності спровоковане війною. Після настання миру ситуація почне покращуватися.
- Світовий банк стверджує, що Україна належить до країн із доходами вище середнього.
Рівень бідності в Україні продовжує зростати
За словами Гетманцева, завершення бойових дій принесе протилежну тенденцію.
Він також чітко дав зрозуміти, що чекати миру недостатньо — потрібно просто зараз починати обговорювати питання прожиткового мінімуму.
Як уже згадувалося раніше, Світовий банк почав вимірювати рівень бідності по-новому.
Україна потрапила до списку країн із доходами вище середнього, виходячи з рейтингу, опублікованого 2024 року.
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